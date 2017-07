Hašek slíbil po Spartě špekáčky, nesmí nasadit syna: Dělá mi to starost

Čtrnáct let působil Martin Hašek starší ve Spartě Praha jako hráč (1997–2001 a 2005–2006) a nedávno i jako trenér (2007–2014). Nyní poprvé přivede ligový tým Bohemians na Letnou (dnes 19.00), aby ho postavil proti klubu, kde prožil nejkrásnější kariérní léta. „Zatím mě to nijak nezasahuje. Ale zvláštní to je, což poznám, až vylezu na stadion,“ přemítá.

Bohemians nemají v prvním pražském derby nové sezony na půdě Sparty co ztratit. Domácí nejsou sice v pohodě, po porážce s CZ Bělehrad v úvodním duelu 3. předkola Evropské ligy rozpoložení hráčů není dozajista bůhvíjaké, ale trenér hostů Martin Hašek starší to tak nevnímá. „Tíží mě víc vlastní starosti,“ hledí především na svůj tým.

Poprvé v životě povedete mužstvo proti „své“ Spartě. Jaké máte pocity?

„Proti A mužstvu to bude skutečně poprvé. A abych řekl pravdu, ještě mě to nějak nezasahuje, nepřemýšlel jsem dosud nad tím. Mám v hlavě jiné starosti, s prací s mužstvem, jeho přípravou na ligu. Jaké pocity budu mít já, není až tak důležité. Nezabývám se tím. Zatím. Ale je mi jasné, že až vylezu na Letnou, kde jsem jako hráč a později trenér strávil čtrnáct let, tak něco přijde. Tomu neuniknu. To vím. Takže co se ve mně odehrávalo, o tom budu moct spíš mluvit až po zápase.“

Připouštíte, že vás hlavně osloví Letná. Nebylo by pro vás tedy příznivější hrát v Ďolíčku?

„Bylo by to dost podobné, ale silnější to bude na Letné, to nepopírám. Byl jsem tam neuvěřitelně dlouhou dobu.“

Vypíšete pro hráče v případě příznivého výsledku nějakou lákavou odměnu?

„Bývá zvykem, že když trenér či hráč nastoupí proti bývalému klubu, tak se dají do kabiny nějaké dobroty. My to máme na Bohemce dost specifické, po podobném vyhraném zápase opékáme na tréninkovém hřišti v Uhříněvsi vuřty. Náš správce na to udělal nové ohniště. Tento zvyk dodržíme. Jsem si vědom, že to není zrovna nejlepší výživa pro sportovce, nicméně psychologická stránka je někdy důležitější. Když porazíme Spartu, vypíšu prémii pro každého jeden špekáček.“

Zdůrazňujete špekáček, odmítáte tedy náhražky v podobě drůbežích separátů?

„Ne, slibuju pravý špekáček od řezníka, devadesát devět procent masa. To zaručuju.“

Do utkání jdete ovšem výrazně oslabení, nastoupit nesmějí hráči hostující ze Sparty brankář Viktor Budinský, záložník Rudolf Reiter a ani váš syn Martin. Přestože přišel na přestup. Hodně vás tato situace štve?

„Dělá mi to starost. Pokoušeli jsme se všichni, aby to neplatilo, ale z druhé strany zaznělo jasně: Máte na výběr, berte, nebo neberte. My ty hráče potřebujeme. Martin nesmí hrát jen tento úvodní zápas, další v sezoně už smí, ale oslabení to bude. Navíc nejsou k dispozici i dva zranění, stoper a kapitán týmu Daniel Krch je po plánované operaci, ale jeho uzdravení neběží podle plánu. Zraněn je i levý záložník Siim Luts, takže před Spartou postrádám rychlostně výbušné typy.“

Považujete za výhodu, že Sparta po prohře v Bělehradě není v ideálním rozpoložení?

„Ale to my nejsme taky. Pět hráčů, kteří by z devadesáti procent byli v základní sestavě, nastoupit nemůže, další přišli až v posledním týdnu a nejsou dostatečně s ostatními sehraní. Tíží mě víc vlastní starosti než sparťanské.“ Případná porážka by však byla snadno omluvitelná, nemýlím se? „My chceme vždycky vyhrát, nikdy jsem neřekl mužstvu, že si jdeme pro bod. Vývoj zápasu a jeho okolnosti pak mohou navodit situaci, že i ten bude úspěchem. Když podáme hodnotný výkon, za který se nebudeme muset stydět, pak porážka na Letné nebude tragédií.“

