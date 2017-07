Ben Chaimova premiéra na Letné: motal hlavy i získal penaltu

MATCH OVERVIEW LEGACY

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16. Lafata Hosté: 88. Šmíd Sestavy Domácí: Dúbravka – Karavajev, Kaya (45. Štetina), Mareček, Civič – Mandjeck, Mavuba – Ben Haim II (71. Rosický), Plavšić, Juliš – Lafata (C) (83. Janko). Hosté: Fryšták – M. Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič – Švec (81. Jirásek), Jindřišek (C) – Vaníček (69. Kuchta), Mašek, Bartek – Tetteh (63. Kabajev). Náhradníci Domácí: Koubek, Štetina, Janko, Kadlec, Rosický, Frýdek, Sáček Hosté: Buchta, Jirásek, Kuchta, Kouba, Urdinov, Kabajev Karty Hosté: Hůlka, M. Dostál Rozhodčí Julínek – Dobrovolný, Antoníček Stadion Generali Arena, Praha-Bubeneč

Pod vládou nového trenéra Andrey Stramaccioniho rozjela Sparta nevídanou hru na přestupovém trhu. Vůbec nejdražší posila Ben Chaim, který stál 76 milionů korun, se ale v přípravě nemohl ukázat, nýbrž ho ještě z působení z Maccabi Tel Aviv brzdilo zdravotní trable se svalem.

V zápase proti Bohemians poprvé nechyběl v základní sestavě a své kvality předvedl na plné obrátky. Od začátku utkání byl velice aktivní, fanouškům ukázal obrovskou rychlost i skvělou techniku.

Tomáš Rosický, kterého Ben Chaim, střídal jeho schopnosti ocenil. „Je na něm vidět, že si s balonem rozumí, má dobrý věci. Ale bylo toho málo, stejně jako u ostatních, protože to ve finále nestačí. Je to dobrý hráč, ale musí přidat jako my všichni ostatní.“

Právě raketové zrychlení Izraelce nadělalo problémy obraně Bohemians v 16. minutě. V souboji s novou akvizicí nestíhal Lukáš Hůlka, který zatáhl za záchrannou brzdu, svého soka poslal nedovoleně k zemi a rozhodčímu nedal na vybranou. Nařízenou penaltu bezpečně proměnil kapitán David Lafata.

To ale nebyl zdaleka jediný světlý moment hráče s devítkou na zádech. Nádherný fotbalový moment vykouzlil v 21. minutě. Individuální akcí se dostal až k pokutovému území, kde parádní zasekávačkou vykoupal soupeře a levou nohou vyslal nebezpečnou ránu do šibenice. Jen skvělý zákrok gólmana Tomáše Fryštáka zabránil druhé brance v sítě Bohemians.

V průběhu utkání ukázal divákům ještě pár technických fines, nasazoval i soupeřům jesličky.

V druhém poločase se na něm projevila absence zápasového zatížení, i proto ho v 71. minutě nahradil Tomáš Rosický. Na Letné zněl obrovský aplaus především pro hráče, který šel na hřiště, část potlesku ale určitě patřila i Ben Chaimovi.

