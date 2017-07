Liga bude zajímavá, výhra nad Zlínem je o to cennější, hlásil liberecký Kúdela

Jaké to bylo hrát v závěru proti dvojnásobně oslabenému soupeři?

„Snažil jsem se to tam ořvat, abychom zbytečně nevodili balon, protože jsme potřebovali hrát na jeden dva tři doteky, balony rychle rozdávat do stran a sypat to tam. Zatáhli se, měli o jednoho a pak o dva hráče méně, a to už bylo znát. Gól visel ve vzduchu, gólman chytal skvěle a zaplať pánbůh, že tam jeden gól spadl, byl vysvobozující. Měli jsme tlak, hráli jsme doma, a kdybychom ho nedali a skončilo to 0:0, tak by nás to mrzelo.“

Jak to ovlivnilo vaši hru?

„V prvním poločase tomu možná chyběl i moment překvapení. Museli jsme to pak změnit. Jak byli zatažení, nemohli jsme to moc vodit. Pro Zlín to bylo strašně náročné, fyzicky i psychicky, měli toho plné zuby, navíc kluci odpadali. Pak přišlo i nešťastné zranění (Petr Jiráček), když už ani nemohli vystřídat, což pro ně bylo i trochu smolné. Neustále jsme za tím gólem šli, tlačili jsme se do toho, změnili trochu i rozestavení a snažili jsme se tam cpát co nejdříve. Do druhého poločasu přišel Matěj Pulkrab, který to tam svým důrazem rozhýbal. Navíc rozhodl zápas, patří mu velký dík, že stál tam, kde měl být. Jsme rádi, že to tam spadlo.“

Zvedne výhra nad Zlínem v prvním kole sebevědomí?

„Všichni první kolo vnímají tak, že se na něj de facto chystáte celou přípravu. Děláte všechno proto, abyste dobře odstartovali, což jsme chtěli, protože los není jednoduchý. Obzvlášť když liga teď bude hodně zajímavá a atraktivní a o to více je to cennější. Máme tři body, ale nesmíme usnout na vavřínech, protože si myslím, že nás čekají těžší zápasy.“

Napověděl zápas něco o síle Liberce?

„Vidíme kolem, jak mančafty posilují, takže jsme rádi. Ale nikdo neví, jak se to bude vyvíjet, třeba ještě někdo přijde, odejde, uvidíme. Každopádně jsme chtěli udělat pohodu hned od začátku, trenéři a celý štáb pro udělal všechno, za výhru jsme rádi.“

Vy jste nastoupil i s poraněnou rukou, jak vás to limitovalo?

„Nijak mě to neomezuje, je to dobré. Trochu mám s rukou problém, ale dá se to. Jen se musíme vždy domluvit s rozhodčím, aby to (bandáž, pozn. red) viděli, aby s tím neměli nějaký větší problém.“

