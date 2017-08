Posily Sparty pod lupou. Plavšič září, Mavuba má přehled, Janko nestačí

Jestli se některá z letních posil ukazuje v opravdu dobrém světle, je to Srdjan Plavšič. Vzrůstem nevelký, ovšem velice rychlý, silný na balonu i v tahu na branku. Navíc svědomitě tahá do obrany.

21 let, křídlo Cena: 26,2 milionu korun Zápasy: 2 Góly: 0 Minuty: 166

Naskočil pouze do duelu s Bohemians, v něm ale obstál. Ukázal, proč je bývalým reprezentantem Francie. Ve středu pole z něj vyzařoval klid a přehled. Volil účinná řešení jednotlivých situací, navíc se pohyboval ve správných prostorech.

33 let, záložník Cena: volný hráč Zápasy: 1 Góly: 0 Minuty: 90

Trenér Stramaccioni o něm prohlásil, že je zhruba na polovině své výkonnosti. To je pro Spartu velký příslib. Proti Bohemians patřil Tal Ben Chaim k nejlepším, po jeho akci Letenští kopali penaltu.

27 let, křídlo Cena: 76 milionů korun Zápasy: 2 Góly: 0 Minuty: 85

26 let, obránce Cena: 52 milionů korun Zápasy: 2 Góly: 0 Minuty: 135

25 let, obránce Cena: 26,3 milionu korun Zápasy: 2 Góly: 0 Minuty: 135

Rychle se zabydlel v základní sestavě, na hřišti působí klidně, nezmatkuje. Drtivá většina jeho rozehrávek ovšem míří dozadu či do stran, útok prakticky nepodporuje. To je za 34 milionů zkrátka málo.

28 let, záložník Cena: 34 milionů korun Zápasy: 2 Góly: 0 Minuty: 180

21 let, obránce Cena: 21 milionů korun Zápasy: 2 Góly: 0 Minuty: 135

28 let, brankář Cena: volný hráč Zápasy: 2 Inkasované góly: 3 Minuty: 180

Marc Janko - 10 %

Útočník Marc Janko zatím o svých střeleckých schopnostech nepřesvědčil • Foto Dominik Bakeš / Sport

34 let, útočník

Cena: volný hráč

Zápasy: 2

Góly: 0

Minuty: 96

Zatím propadák. Janko má ve střelecké kolonce nulu, navíc se nedostal do jediné vyložené příležitosti. Limituje ho špatný pohyb, do presinku je nepoužitelný. To zatím platí i pro mezihru a kombinaci.