Jedenáctá posila se blíží! Z Interu míří do Sparty Biabiany, už letěl do Prahy

Další posila na obzoru! Už jedenáctý příchod v letním přestupovém období by mohla brzy oznámit pražská Sparta. Na Letnou podle severu gianlucadimarzio.com míří z Interu Milán křídelní záložník Jonathan Biabiany, který v minulé sezoně odehrál i kvůli zraněním pouze 150 minut. Devětadvacetiletý Francouz by měl přijít na hostování s opcí.

Biabiany už byl během léta se Spartou spojován, z Interu se totiž zná s trenérem Andreou Stramaccionim. Postupně se ovšem zdálo, že zájem ochladl a z přestupu sešlo. Teď, po nepovedeném úvodu sezony, by se přece jen mohl zrealizovat.

Podle odborného italského webu již francouzský ofenzivní záložník přiletěl do Prahy, kde musí doladit detaily ohledně smlouvy. Do Sparty by měl zamířit na roční hostování, během něhož ho pražský klub může kdykoliv koupit za 4 miliony eur (104 milionů korun).

Rodák z Paříže se v šestnácti letech přesunul do Interu Milán a od té doby působí v Itálii. Prošel Chievem, Modenou, Parmou, Sampdorií a v roce 2015 se vrátil do Interu poté, co musel na devět měsíců přerušit kariéru kvůli problémům se srdcem odhaleným při zdravotní prohlídce před plánovaným přestupem do AC Milán.

V minulé sezoně Biabiany nedostával v Interu prostor, v lize odehrál jen dvě minuty v derby s AC Milán. Zahrál si však v Evropské lize, když Inter doma porazil 2:1 právě Spartu.