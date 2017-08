Ve Slavii pro ně není místo. Ščuka uhání Zlín, Tecl by rád do Jablonce

První odehrál aspoň 79 minut proti Teplicím, druhý ani ťuk. U obou každopádně platí, že v nabitém kádru Slavie nejspíš dostanou svolení, aby si našli hostování. Jasminu Ščukovi a Stanislavu Teclovi už se varianty rýsují zcela přesně.

Bosenského středopolaře mají na udici ve Zlíně. V daný moment se jim hodně šikne, protože Fastav přišel mimo jiné v prvním ligovém kole v Liberci o zraněného Petra Jiráčka, který si vykloubil rameno. A Bohumil Páník by rád defenzivního záložníka využil už tuhle sobotu proti Zbrojovce Brno. Ščukova pozice se řeší téměř celé léto, nyní Zlín na jeho hostování začíná víc a víc tlačit.

Zájem měl i o druhého slávistu Tecla. Ovšem sám hráč ho měl údajně odmítnout s odůvodněním, že větší logiku mu dává angažmá v Jablonci, kde má byt, a chce být doma s rodinou. Se svou partnerkou totiž vychovává malé dítě. A právě hostování v Jablonci je v Teclově případě na dobré cestě.

Záleží na Slavii, jak rychle při obou jednáních kývne na dohodu. Dneska ji čeká odveta třetího předkola Ligy mistrů v Borisově a i podle ní se bude červenobílý management rozhodovat. Je zřejmé, že kdyby „sešívaní“ prošli do play off, a tím si na beton zajistili účast v pohárech přes celý podzim, chtěli by svůj kádr zužovat co nejméně.

V každém případě Tecl se neobjevil v nominaci ani proti BATE, ani proti Teplicím.