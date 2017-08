Malý slávista Baroš před duelem s Ostravou: Budu fandit Baníku!

„Můžete se ho zeptat, je tady,“ odpověděl ve čtvrtek Milan Baroš při setkání s novináři na otázku, která se vztahu jeho staršího syna k nedělnímu utkání týkala. Malý Patrik, který hraje za Slavii, protože Barošovi se usadili v Praze, neváhal s odpovědí ani vteřinu. Komu že bude v neděli fandit? „Baníku!“ vystřelil bez otálení.

Ta reakce vyvolala na tváři Patrikova otce úsměv. „A je vyhozen,“ zasmál se. „Má po kariéře,“ dodal Baroš na konto svého syna, který nyní tráví se svým otcem a celou rodinou prázdniny ve Viganticích.

Patrik v neděli nebude ve Vítkovicích chybět. Baník čeká těžký duel se silnou Slavií. Baroš nabádal svůj tým ke klidu. „Kluci se těší. Pro některé to bude největší zápas, co kdy hráli. Myslím, že se není čeho bát. To by bylo nejhorší, kdybychom se Slavie báli, byli ustrašení a čekali, co oni předvedou,“ upozornil Baroš, který se jedním vstřeleným gólem podílel na výhře Baníku 3:1 v prvním utkání sezony na hřišti Brna. „Všichni si ten zápas budeme chtít užít. Musíme všichni podat maximální výkon, abychom ho zvládli. Kabina je na to nachystaná, teď jenom to přenést na hřiště. A já myslím, že se to povede,“ dodal ostravský útočník.

Naposledy porazil Baník Slavii v květnu 2014. Z dalších čtyř vzájemných ligových duelů uhrál jediný bod.