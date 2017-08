Baník získá zlínského obránce Pazderu. Kluby se už dohodly na přestupu

„Komentovat to v této chvíli nechci, ale je faktem, že s panem Červenkou, majitelem zlínského klubu, jsme se ve čtvrtek večer sešli a k jistému závěru jsme došli. Počkejte si na oficiální vyhlášení,“ odpověděl majitel Baníku Václav Brabec na dotaz iSport.cz. ohledně Pazderova příchodu. Nicméně manažer Fastavu Zdeněk Grygera dohodu potvrdil.

Pokud klub stihne dotáhnout do konce všechny přestupové formality, mohl by Pazdera teoreticky nastoupit už do nedělního duelu Baníku se Slavií. Do základní sestavy s ním však kouč Radim Kučera nejspíš nepočítá, v předchozích čtrnácti dnech měl bývalý zlínský kapitán individuální režim.

Rokování se táhla zhruba deset dní, nakonec se představy obou stran sblížily a došlo na kompromis. Pazdera, jenž pár dní před ligou oznámil v mateřském klubu, už je od ledna domluvený na smlouvě v týmu nováčka, už dnes v Ostravě trénoval.