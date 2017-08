Baník získá zlínského obránce Pazderu. Kluby se už údajně dohodly

Ostravský Baník téměř jistě dotáhne v nejbližší době do konce přestup Lukáše Pazdery ze Zlína. Třicetiletý obránce už je v Ostravě a kluby se podle všeho dohodly na podmínkách jeho nástupu do Baníku. Hráč, jemuž na konci roku měla skončit smlouva ve Zlíně a jenž je už nějaký čas domluven na působení v ostravském klubu, tak podle všeho stihne v dresu Baníku odehrát většinu podzimní části sezony.

Pazderova přítomnost v Ostravě napověděla mnohé. Dohoda se přinejmenším blíží. Podle informací iSport.cz už je dokonce na světě. Václav Brabec, majitel Baníku, se k věci nechtěl příliš konkrétně vyjádřit. Ale z jeho slov se dá něco takového vyčíst. „Komentovat to v této chvíli nechci, ale je faktem, že s panem Červenkou, majitelem zlínského klubu, jsme se ve čtvrtek večer sešli a k jistému závěru jsme došli. Počkejte si na oficiální vyhlášení,“ odpověděl Brabec na dotaz iSport.cz.

Pokud se Baník se Zlínem opravdu dohodl, mohl by Pazdera teoreticky nastoupit už do nedělního duelu Baníku se Slavií. Pokud však klub stihne dotáhnout do konce všechny přestupové formality.