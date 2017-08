Zlín chystá nástup velkých posil. Na Tecla se čeká, klub chce Hubínka

Na Brno půjde v sobotu lehce rozsekaná sestava, ale brzy čekejte fakt silný Zlín. Vedení Fastavu chystá nástup nových posil. Podle informací Sportu je kromě útočníka Stanislava Tecla ze Slavie rozjednán příchod záložníka Michala Hubínka z Bohemians. Padla naopak varianta s Jasminem Ščukem, jenž dává přednost setrvání v Edenu či odchodu za víc peněz do Ázerbájdžánu.

Nejdřív zlínské ztráty. Mimo hru jsou pro derby se Zbrojovkou s určitostí oba střední záložníci Ibrahim Traoré s Petrem Jiráčkem, k nim se přidal klíčový útočník Jean-David Beauguel. Ten skončil s chronicky bolavými zády v nemocnici. Nejspíš však bude poprvé k dispozici Lukáš Bartošák, jenž minulý duel v Liberci (0:1) kvůli zranění vynechal. Tyhle všechny události nutí vedení jednat. Řeší se další posílení kádru před zářijovým startem skupinové fáze Evropské ligy.

Jak se věci aktuálně mají? Nemilou zvěstí je krach námluv se středním záložníkem Jasminem Ščukem, jenž nad přesunem na Moravu tak dlouho váhal, až kontakty vychladly. Bosňan, jehož viděl Zlín na místě dlouhodobě zraněného Jiráčka, by údajně radši zůstal ve Slavii anebo odešel do ázerbájdžánského Neftči Baku. Tam mu nabízejí lepší platové podmínky. „Pořád chce čekat, asi to padlo,“ informoval včera Zdeněk Grygera, sportovní manažer FC Fastav.

Podobně to vypadá se Stanislavem Teclem, prioritní volbou na hrot. Také jihlavský odchovanec je na odchodu ze Slavie, rozhoduje se mezi Jabloncem a Zlínem. Na sever Čech ho táhnou rodinné záležitosti, na východ Moravy sportovní ambice. Zvažovaná varianta s návratem střelce Harise Harby z korejského Bucheonu je defi nitivně pasé, Ščukův krajan podepsal smlouvu s druholigovým tureckým klubem B. B. Erzurumspor.

Nově je ve hře angažmá Michala Hubínka, jenž skončil v Bohemians Praha. Dvaadvacetiletý střední halv po návratu z EURO U21 na základě výstupní klauzule a pod vlivem svého otce Jana „utekl“ od Botiče, v červenci vyjednával o přestupu do Liberce. K domluvě však nedošlo. Aktuálně o něm uvažuje druholigový německý Union Berlín, jasno má být v nejbližších dnech. Pokud mu cizina nevyjde, Zlín se do toho obuje. Problémem může být výše přestupové sumy, Bohemians prý požadují více než deset milionů korun. Tolik zlínský majitel Zdeněk Červenka určitě nedá.