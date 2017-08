CELÝ SESTŘIH: Teplice – Dukla 3:1. Domácí táhl Vaněček, hosté jsou poslední

Tak takhle by to nešlo. Dukla Praha odjíždí i z druhého venkovního zápasu s výpraskem, když prohrála v Teplicích 1:3. Po dvou kolech je pražský tým poslední s hrozivým skóre 1:7. Hosté navíc dohrávali bez vyloučeného Bezpalce a začátek ligy tak vůbec nechytili. Naopak domácí ukázali po smolné prohře na Slavii svou sílu. Dva góly dal útočník David Vaněček.

Tepličtí měli od začátku navrch a už v 16. minutě po Vošahlíkovu centru mířil Rezek z voleje do tyče. Tlak domácích nadále sílil a v 29. minutě se dočkali odměny. Po Fillově přiťuknutí se prosadil Ljevakovič a v lize domácí kapitán skóroval takřka přesně po roce.

O pouhé dvě minuty později už to bylo o dva góly, když se po Krobově centru trefil hlavou Vaněček. Dukla nedokázala rozjetým Teplicím vzdorovat a nechybělo moc a mohla do kabin odcházet s tříbrankovou ztrátou. Šušnjar ale po rohovém kopu poslal hlavičku pouze do břevna.

Mizérie Dukly pokračovala i po přestávce a v 60. minutě potrestal zmatky v hostující obraně druhým gólem v utkání Vaněček. O pár okamžiků později mohl debakl hostujícího celku zvýraznit Kučera, ale po Rezkově přihrávce vystřelil jen těsně vedle pravé tyče.

Další góly už Tepličtí, kteří vstoupili do ligy těsnou prohrou 0:1 na hřišti mistrovské Slavie, nepřidali. Dukle se naopak podařilo snížit zásluhou Miloševiče, jejich další naděje na zdramatizování utkání jim vzalo vyloučení Michala Bezpalce, který v závěru dostal druhou žlutou kartu. Pražané tak neodčinili úvodní debakl 0:4 v Plzni.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29. Ljevakovič, 31. Vaněček, 60. Vaněček Hosté: 73. Milošević Sestavy Domácí: Grigar – Krob, Šušnjar, Jeřábek, Vondrášek – Ljevakovič (C), Kučera – Vošahlík, Jan Rezek, Fillo (74. Trubač) – Vaněček (68. Červenka). Hosté: F. Rada (C) – Podaný, Jiránek, Ostojić, Kušnír – Daniel Tetour, Bezpalec – Mustedanagić (78. Preisler) – Schranz (62. Djuranović), Holenda, Koreš (70. Milošević). Náhradníci Domácí: Červenka, Trubač, Suchan, Král, Hyčka, Urma, Chudý Hosté: Milošević, Brejcha, Brandner, Hruška, Preisler, Djuranović, Kovaľ Karty Domácí: Šušnjar, Vošahlík Hosté: Daniel Tetour, Mustedanagić, Schranz, Bezpalec, Bezpalec Rozhodčí Zelinka – Pelikán, Pochylný Stadion AGC Aréna Na Stínadlech, Teplice Návštěva 4 251 diváků

Klíčové momenty utkání:

