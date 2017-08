Jiránka štvala prohra v Teplicích: Je to tragédie, každý musí začít u sebe

Dva zápasy, nula bodů, děsivé skóre 1:7... Takhle si Dukla vstup do sezony nepředstavovala ani v nejhorším snu. „Jestli to takhle půjde dál, bude to hodně špatný,“ nechápal po prohře v Teplicích (1:3) zkušený stoper Martin Jiránek, co se s pražským klubem děje. Čekají ho snad boje o záchranu? Na to nechce ani pomyslet. „Musíme se už zvednout!“