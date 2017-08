Osmnáct vteřin! Olomoucký Moulis nastoupil na hřiště a okamžitě rozhodl

Pouhých osmnáct vteřin pobytu na hřišti potřeboval olomoucký záložník Pavel Moulis k tomu, aby rozhodl zápas Olomouce s Libercem. Nastoupil na hřiště, naběhl si do liberecké šestnáctky přesně do místa, kam přiletěl dlouhý centr spoluhráče Šimona Falty, a hlavou vstřelil gól na 2:1. Tak zápas, v němž Sigma nad svým soupeřem herně výrazně dominovala, také skončil.

„Tohle není žádná trenérská genialita. Je to štěstí, prostě to vyšlo,“ poznamenal olomoucký trenér Václav Jílek, který Moulise poslal do hry v ten nejvhodnější okamžik. Chtěl po něm, aby víc otevřel levou stranu liberecké obrany.

Sigma se totiž v posledních minutách snažila získat zpět vedení, o která v 77. minutě vzhledem k průběhu zápasu nečekaně přišla. Moulis tomu měl svou šikovností pomoci. Ovšem hráč se toho ujal po svém a bez otálení vstřelil vítězný olomoucký gól.

720p 360p REKLAMA Olomouc - Liberec: Moulis po 18 sekundách na hřišti překonal Koláře a Sigma vede 2:1 • VIDEO iSport TV

„Faltič to nacentroval, já naběhl mezi dva obránce a spadlo mi to na hlavu. A dal jsem gól. Takže asi tak,“ popsal Moulis stručně, jak se dá vstřelit gól osmnáct sekund po nástupu na hřiště.

Do Olomouce se vrátil z hostování v Ústí nad Labem. Kouč Jílek o něm prohlásil, že se mu vrátil úplně jiný Moulis, než jaký do Ústí odcházel. „Hrál jsem tam celou sezonu. I když to byla druhá liga, hrál jsem pořád, což mi pomohlo. Tak uvidíme, jak to teď bude v Olomouci pokračovat,“ poznamenal autor vítězné trefy duelu s Libercem.

720p 360p <p>Nováček z Olomouce prožívá výborný návrat do ligy. Po výhře v prvním kole v Mladé Boleslavi získala Sigma tři body i na svém stadionu proti Liberci. O výhře domácích rozhodl Pavel Moulis, který přišel na hřiště necelou půlminutu před vítěznou trefou.</p> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Sigma Olomouc - Liberec 2:1. Nováček znovu slaví tři body a jde do čela • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Olomouc - Liberec: Karafiát vypálil ze třiceti metrů k tyči a je to 1:1 • VIDEO iSport TV