Vaněček jako TANK! Dva góly? Po Slavii jsem se oholil a jde to, směje se

Jako kdybyste vypustili pitbula. David Vaněček byl k nezastavení a pražskou Duklu (3:1) zarazil do země dvěma góly. "Chtěl jsem odčinit neproměněné šance na Slavii v prvním kole, to se povedlo!" pochvaloval si teplický útočník.

V Edenu podal slušný výkon, vyhrál několik soubojů, sbíral míče ze vzduchu. "Ale chyběl tomu gól, který se ode mě očekává," mrzelo Davida Vaněčka. Doma proti Dukle už ho k výtečnému výkonu přidal – a rovnou dva. Největší rozdíl? "Po Slavii jsem se oholil a začalo to tam padat," směje se.



Až takhle jste pověrčivý?

"Ne, dělám si srandu. Spíš to chtělo změnu, protože jsem delší vousy nosil dlouho. Oba góly bych nedal bez nádherných akcí spoluhráčů. Velký dík patří jim."

"Na jeho centry už jsem si zvykl, protože Krobík je má nejlepší v lize! Každý trénink a zápas to prokazuje. Jeho centry mají hlavu a patu.""Neřekl bych úplně krkolomná, ale tady bych ocenil Honzu Rezka, který fantasticky prostrčil míč na poslední chvíli, a to si všichni mysleli, že bude střílet. Za mnou si potom zařval Fillous (Martin Fillo), abych mu pustil přihrávku, a šel do douboje s obránci. Balon se pak odrazil ke mně, trefil jsem ho halfvolejem.""Chtěli jsme hodně. Výborný zápas jsme odehráli už na Slavii (0:1), odkud jsme bohužel neodvezli žádné body, i když jsme si nějaké zasloužili. V domácím prostředí jsme neponechali nic náhodě."

720p 360p REKLAMA Teplice - Dukla: Míč se odrazil k Vaněčkovi, ten propálil Radu a je to 3:0 • VIDEO iSport TV

"Myslím, že je ještě brzy na to, abychom hodnotili, jak se bude sezona vyvíjet. Celý klub si ale přeje, abychom se do pohárů dostali. V předchozím ročníku jsme ukázali, že když budeme hrát fotbal, který po nás trenéři chtějí, tak to přinese ovoce. Proto v něm pokračujeme. Navíc až na dva posty hrajeme ve stejné sestavě, sehranost je znát.""Nerad bych vám na tohle už odpovídal, protože když jsem se o tom bavili posledně, tak jsem potom hrál od začátku asi jeden zápas. Takže vás prosím, abyste mi tuhle otázku už nedával... (směje se) Ale cítím se skvěle."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29. Ljevakovič, 31. Vaněček, 60. Vaněček Hosté: 73. Milošević Sestavy Domácí: Grigar – Vondrášek, Šušnjar, Jeřábek, Krob – Ljevakovič (C), Kučera – Fillo (74. Trubač), Jan Rezek, Vošahlík – Vaněček (68. Červenka). Hosté: F. Rada (C) – Kušnír, Jiránek, Ostojić, Podaný – Koreš (70. Milošević), Bezpalec – Daniel Tetour, Mustedanagić (78. Preisler), Schranz (62. Djuranović) – Holenda. Náhradníci Domácí: Červenka, Trubač, Suchan, Král, Hyčka, Urma, Chudý Hosté: Milošević, Brejcha, Brandner, Hruška, Preisler, Djuranović, Kovaľ Karty Domácí: Šušnjar, Vošahlík Hosté: Daniel Tetour, Mustedanagić, Schranz, Bezpalec, Bezpalec Rozhodčí Zelinka – Pelikán, Pochylný Stadion AGC Aréna Na Stínadlech, Teplice Návštěva 4 251 diváků

Klíčové momenty utkání

720p 360p REKLAMA Pokud ale hráči Dukly cítili závan naděje, v 82. minutě o něj přišli. Michal Bezpalec Teplice - Dukla: Konec nadějí pro Duklu – Bezpalec sundal Ljevakoviče a po druhé žluté jde ven • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Teplice - Dukla: Podaný položil míč na hlavu Miloševičovi a Dukla snížila na 3:1 • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Teplice - Dukla: Kučera minul bránu o malý kousíček • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Teplice - Dukla: Míč se odrazil k Vaněčkovi, ten propálil Radu a je to 3:0 • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Teplice - Dukla: Holenda trefil Jeřábkovu ruku, Zelinka penaltu nezapískal • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Teplice - Dukla: Mustedanagič z bezprostřední blízkosti Grigara nepřekonal • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Teplice - Dukla: Šušnjar se pověsil do vzduchu, hlavičku poslal do břevna • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Teplice - Dukla: Vaněček upadl v souboji s Ostojičem, penalta se nepískala • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Teplice - Dukla: Vošahlík mířil z úhlu k bližší tyči, Radu nepřekonal

720p 360p REKLAMA Teplice - Dukla: Krob posadil míč na Vaněčkovu hlavu a je to 2:0 pro Teplice • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Teplice - Dukla: Fillo s Ljevakovičem vykombinovali Duklu a Teplice vedou 1:0 • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Teplice - Dukla: Holendovi na poslední chvíli ukopl míč Vondrášek • VIDEO iSport TV