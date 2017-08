Vrba řeší zraněné: Limberský začne trénovat, Čermák se dává do kupy

Po duelech s Duklou a FCSB neměla Viktoria Plzeň ani v Jablonci na lavičce žádného klasického obránce. Když se v průběhu nedělního duelu zranil Tomáš Hájek, do obrany musel záložník Milan Petržela. Západočeši stále postrádají trio Kozáčik, Limberský Hubník, všichni by se už postupně měli zapojit do tréninku. „Doufám, že Hájek bude v pořádku,“ snažil se myslet pozitivně trenér Pavel Vrba po vydřené výhře 1:0.

Kdy jste měl největší obavu o výsledek?

„Dá se říct, že těch posledních 20, 25 minut. V té době jsme bohužel nezvládli takovou jednoduchost a silovost Jablonce, v tom byli domácí lepší a vytvořili si tlak. V průběhu druhého poločasu nás Jablonec zatlačil, v některých situacích jsme měli trošku štěstí.“

Bylo těžké naladit mužstvo po středečním vyřazení v předkole Ligy mistrů od rumunského FCSB?

„V nemistrovské části předkol Ligy mistrů si nemůžete vybírat soupeře. Samozřejmě nás strašně mrzelo posledních dvacet minut, které nás stály další boje o Ligu mistrů. Spousta hráčů to ještě měla v hlavě. Jak jsem říkal - propadli jsme silově, v přechodové fázi jsme ztráceli balony, to byl hlavní problém, kvůli kterému se Jablonec dostal do hry.“

Ceníte si vydřené výhry v Jablonci, kde Plzeň na jaře jen remizovala 2:2?

„V Jablonci to nebude mít jednoduché vůbec nikdo. Dneska v našem výkonu převážila bojovnost, příště bych chtěl, abychom to dotáhli víc fotbalově tak, jako v předchozích zápasech v Rumunsku nebo s Duklou. Takové zápasy někdy jsou, pokud mužstvo prokáže charakter a vítězství ubojuje, je to někdy cennější, než když to jde samo a vede po poločase 4:0.“

720p 360p REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Jablonec - Plzeň 0:1 • VIDEO iSport TV

Nechyběly hráčům síly?

„Hlavní problém byl ten, že Jablonec zjednodušil hru a vyhrával silové věci, my po ziscích balonu nedohrávali situace tak, jak jsme chtěli. Možná psychicky to některé hráče ovlivnilo, že mají za sebou čtyři těžké zápasy během 14 dnů. Ale mezi zápasy jsme měli tři dny volna, to by na začátku sezony nemělo hráče ovlivnit.“

Jak je na tom Tomáš Hájek, který kvůli zranění nohy odstoupil?

„V Plzni je to v poslední době velké riziko. Máme hodně zraněných hráčů, u některých to vypadalo, že to nebude nic zvláštního, ale vyvrbilo se to úplně jinak. Doufám, že to bude mít jen nakopnuté, Hájek bude do úterka v pořádku a zapojí se do tréninku. Věřím, že v brzké době se někteří hráči uzdraví a připojí se do tréninku. Přišli jsme o pět hráčů, kteří mají svou kvalitu a nehráli s nimi, to pro nás bylo složitější. Doufám, že marodka se bude už jen zmenšovat.“

Zapojí se tedy do tréninku zraněné opory defenzivy?

Přesně tak. Hubník, Kozáčik i Limberský už s námi začnou trénovat.“

Proč ještě nedostal šanci Aleš Čermák?

„Neodehrál s námi ani jedno přípravné utkání, poprvé nastoupil o víkendu na 45 minut za juniorku, pomalu se dává do kupy. Zdravotně je stoprocentně fit, i když jeho zranění bylo trošku složitější, než se psalo. Musí posbírat herní praxi a být trpělivý. V tréninku nás přesvědčuje, že by nám mohl pomoct.“