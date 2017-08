Bod z Baníku? Je to zklamání, chybí nám agresivita, smutnil Šilhavý

Platonická převaha a nastřelená tyč v podání Tomáše Součka. Další tutovka nepřišla. Proto si Slavia z vyprodaného vítkovického stadionu odvezla jen bod a důvod slavit tak měli především fotbalisté Baníku, kteří po mají po úvodní výhře v Brně (3:1) stejně bodů jako jejich nedělní soupeř.

„Jsme zklamaní, chtěli jsme tady vytěžit víc než jeden bod. Tím nechci říct, že Baník byl slabý soupeř. Ale myslím si, že jsme měli převahu i nějaké příležitosti,“ těžko hledal po utkání slova hostující kouč Jaroslav Šilhavý.

720p 360p <p dir="ltr"><span>Baník pokračuje v dobrém startu do sezony. S Milanem Barošem v základní sestavě vyválčil bod proti úřadujícímu mistrovi, Slavii. Ta měla převahu, ale do vyložených šancí ji pečlivě bránící domácí pouštěli jen zřídka. Nejblíž gólu byl Tomáš Souček, který v závěru první půle trefil tyč, pohledné utkání ale skončilo 0:0.</span></p> <div><span><br /></span></div> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Ostrava - Slavia 0:0. Branky Baroše ani Dannyho neplatily • VIDEO iSport TV

Pětapadesátiletý trenér nemohl být spokojený především s útočnou fází svého týmu. "Špatným řešením nebo kvalitní obranou soupeře se nám nepodařilo vstřelit ani jeden gól, což je pro nás, znovu opakuji, velké zklamání,“ dodal.

Trenér úřadujícího mistra kritizoval především hru svého týmu v soupeřově šestnáctce. "Špatně ty situace řešíme, je tam malá agresivita v pokutovém území, už předfinální fáze je mnohdy nepřesná. V tomto ohledu se zatím hledáme. Takže jedeme domů jen s jedním bodem," smutnil.

720p 360p <p>Milan Baroš se vrátil domů! Nastoupil od začátku prvního utkání na domácí půdě Baníku Ostrava a když odcházel ze hřiště, sklidil obrovské ovace. Na jeho dojmy po zápase s obhájcem titulu se podívejte ve VIDEU.</p> REKLAMA Baroš se vrátil domů a chválil atmosféru i Nohavicu. Pro tyhle chvíle se fotbal hraje, hlásil • VIDEO iSport TV

Slavia se navíc v Ostravě musela obejít bez zraněného Josefa Hušbauera. „Těžko říct, jestli chyběl, nechyběl. Je to výborný hráč, náš lídr, který tvoří hru. Třeba by to s ním bylo lepší, ale góly musíme dát i tak. Celková spolupráce je špatná, ať se jedná o centry, náběhy… Zatím to není ono. Je to syrové,“ dodal Šilhavý.

O mnoho spokojenější byl domácí trenér Radim Kučera. "S bodem jsme spokojeni. Uhráli jsme ho s velice kvalitním soupeřem. Do zápasu jsme vstoupili možná trochu bojácněji a Slavia dominovala. Byla silná v kombinaci a vůbec nám nedávala prostor. Měli jsme pasáže, kdy jsme hodně ztráceli, a museli jsme to pak odmakat."

Zvlášť spokojen pak byl domácí kouč s druhým poločasem. "Po přestávce jsme působili daleko lepším dojmem. Řekli jsme si k tomu něco v šatně a zlepšilo se to po všech stránkách. Odedřeli jsme to a máme cenný bod. S úvodními dvěma koly jsme spokojeni a doufám, že nám to pomůže v další práci,“ radoval se.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Vašek – P. Breda, Šindelář, Pokorný, Sus – Granečný, Hlinka, R. Hrubý, Stáňa (60. de Azevedo) – Poznar (73. J. Šašinka), Baroš (C) (87. Panić). Hosté: Laštůvka – Frydrych (C), Jugas, Deli, Bořil – Altintop (79. Van Buren), Souček, Rotaň – Danny, Mešanović (64. Milan Škoda), Zmrhal (46. Švento). Náhradníci Domácí: Šustr, Šašinka, de Azevedo, Panić, Azackij, Jakubov, Mičola Hosté: Mingazov, Ngadeu, Van Buren, Flo, Škoda, Švento, Kovář Karty Domácí: Hlinka, Sus Hosté: Danny, Frydrych, Milan Škoda Rozhodčí Příhoda – Moláček, Koval Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice Návštěva 13 056 diváků



KLIČOVÉ MOMENTY UTKÁNÍ

720p 360p REKLAMA Ostrava - Slavia: Van Buren poslal míč ramenem těsně vedle brány • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Ostrava - Slavia: Altintop hlavičkou v těžké pozici netrefil bránu • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Ostrava - Slavia: Dannyho gól neplatí kvůli ofsajdu • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Ostrava - Slavia: Rotaňův přímý volný kop mohutným skokem zneškodnil Vašek • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Ostrava - Slavia: Mešanovič zkusil zakončit akrobaticky, ale nezasáhl míč • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Ostrava - Slavia: Danny poslal nadějný přímý volný kop mimo bránu • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Ostrava - Slavia: Mešanovič z otočky vypálil nepřesně • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Ostrava - Slavia: Souček napálil krásnou ránu do tyče • VIDEO iSport TV

720p 360p <p>Baník se po roce vrátil mezi elitu. V prvním domácím zápase vyzval Slavii a zápas provázela skvělá atmosféra. Podívejte se ve VIDEU.</p> REKLAMA Baník se vrátil mezi elitu! V prvním domácím zápase vyzval Slavii • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Ostrava - Slavia: Milanu Barošovi fandí z tribuny rodina • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Ostrava - Slavia: Granečný nastřelil ruku spoluhráče Šindeláře, penalta se nepískala • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Ostrava - Slavia: Hlinkovu ránu Laštůvka v pohodě zkrotil • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Ostrava - Slavia: Sláva na Baníku. Místní modla Jaromír Nohavica zazpíval českou hymnu • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Ostrava - Slavia: Barošův gól neplatí, Příhoda mu odpískal ruku • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Ostrava - Slavia: Granečný chtěl drze přehodit Laštůvku, míč ale poslal k rohovému praporku • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Ostrava - Slavia: Zmrhal mohl nahrát Altintopovi před prázdnou bránu, místo toho nepřesně střílel • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Ostrava - Slavia: Chacharofobie! Fans Baníku roztáhli choreo přes celou tribunu • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Ostrava - Slavia: Danny krásně připravil střelu pro Frydrycha, ten netrefil bránu • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Ostrava - Slavia: Jugas po rohu v dobré pozici překopl bránu • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Ostrava - Slavia: Před Altintopem ukopl míč Šindelář • VIDEO iSport TV