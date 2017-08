Baroš o ruce: Záleží na rozhodčím, písknul, škoda. Nohavica uvolnil kabinu

Jak jste ze svého pohledu viděl situaci z 22. minuty, kdy vám sudí neuznal gól po hraní rukou?

„Byl tam odražený balon, já jsem dobíhal. Lašty (brankář Jan Laštůvka) tam byl o něco dřív, chtěl to odhlavičkovat, trefilo mě to do ruky. Záleží na posouzení rozhodčího, písknul mi ruku, škoda.“

Laštůvka říkal, že kdybyste šel za míčem dřív, tak jej máte...

(usměje se) „O je rok mladší, to se mu to kecá. Ne, ten balon tam vypadl a trošku nečekaně se to otevřelo. Kdybych byl dál, tak bych byl asi v ofsajdu. Bohužel. Tak to dopadlo.“

Ostrava - Slavia: Barošův gól neplatí, Příhoda mu odpískal ruku

Co říkáte na konečnou remízu?

„Slavia byla v první půli lepší, byla víc na balonu, kontrolovala hru, nastřelila tyčku.. Ale do větších šancí jsme ji nepouštěli, kluci to dobře vytlačovali, byli v soubojích agresivní. A kromě jedné dvou situací hráli fantasticky vzadu. Pro nás je bod nesmírně cenný.“

Byl to maximální výkon Baníku?

„Nemyslím, pořád se můžeme zlepšovat. Je to pro nás fantastický začátek sezony. Pořád je třeba pracovat. Dopředu jsme mohli být dneska víc nebezpečnější, spoustu situací přehráváme u krajů. Musíme dostat balon víc do vápna o něco dřív, mít přečíslení, tandemy. To se bude zlepšovat. Pro nás nesmírně důležitý bod, hrál tady mistr. Před zápasem to byl náš cíl, jsem rád, že se to splnilo.“

Váš syn hraje za Slavii, takže dělba bodů nakonec ideální?

„On nejdřív říkal, že to bude remíza, pak, že vyhrajeme my. Neberu to tak. On je malý prďola, ještě to nechápe, fandí tatínkovi. Jsem rád.“

Brankář Laštůvka říkal, že hymna v podání Jaromíra Nohavici na začátku zápasu byla fantastická. Jak působila na vás?

„Super - Jarek byl za námi i před zápasem. On je strašně vtipný člověk, kabinu ještě trochu uvolnil. Hymna - to muselo se líbit všem. Pro to se fotbal hraje. Plný stadion, fantastická atmosféra, pro co jiného to hrát než pro tyhle chvilky.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Vašek – P. Breda, Šindelář, Pokorný, Sus – Granečný, Hlinka, R. Hrubý, Stáňa (60. de Azevedo) – Poznar (73. J. Šašinka), Baroš (C) (87. Panić). Hosté: Laštůvka – Frydrych (C), Jugas, Deli, Bořil – Altintop (79. Van Buren), Souček, Rotaň – Danny, Mešanović (64. Milan Škoda), Zmrhal (46. Švento). Náhradníci Domácí: Šustr, Šašinka, de Azevedo, Panić, Azackij, Jakubov, Mičola Hosté: Mingazov, Ngadeu, Van Buren, Flo, Škoda, Švento, Kovář Karty Domácí: Hlinka, Sus Hosté: Danny, Frydrych, Milan Škoda Rozhodčí Příhoda – Moláček, Koval Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice Návštěva 13 056 diváků

Milan Baroš se vrátil domů! Nastoupil od začátku prvního utkání na domácí půdě Baníku Ostrava a když odcházel ze hřiště, sklidil obrovské ovace.