Zlín loví v Praze. Bude mít Van Kessela, zájem má i o Zahustela!

Když klapne vše, co si zamanuli, rozšíří se kádr Fastavu Zlín v příštích dnech až o čtyři hráče. Už zítra by se mohl objevit na tréninku útočník Gino van Kessel ze Slavie, zájem je o trojici sparťanů Ondřej Zahustel, Lukáš Juliš, Michal Sáček! Jejich příchod na zlínskou Letnou se bude řešit až po dnešním duelu Sparty v Mladé Boleslavi.

Zdaleka nejblíže je angažmá nizozemského rychlíka Van Kessela. Dnes odpoledne by mělo padnout rozhodnutí. Záleží už jen na doladění mezi hráčem a Slavii. Bývalý nejlepší střelec slovenské ligy je se Zlínem domluvený, teoreticky může zasáhnout už do nedělní partie na Dukle. Nedávno přitom byla jednání mezi oběma stranami ukončena. Co se změnilo? „Gino se s agentem rozhodli, že se k tomu vrátí. Ptali se, zda máme pořád zájem,“ vysvětlil sportovní manažer klubu Zdeněk Grygera.

Jelikož se Zlínu zranil na delší dobu habán Jean-David Beauguel a slávista Stanislav Tecl pořád váhá, nebylo moc co řešit. Do útoku má nyní kouč Bohumil Páník k dispozici pouze trio Železník, Diop, Fantiš. Klub měl přitom v plánu konkurenci pěti schopných hroťáků. Místo pro Van Kessela plus Juliše nebo Tecla rozhodně je. Stejně tak se řeší pravý bek, kde vypadl kapitán Lukáš Pazdera. Variantou může být Ondřej Zahustel, který by se mohl stát jednou z „obětí“ zeštíhlování sparťanského kádru. Pravděpodobnější je však v tuhle chvíli příchod mladíků Juliše a Sáčka.