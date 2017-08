Fanoušci Bohemians ocenili Berkovce. Vynechali hanlivý pokřik o brankářích

Tradiční hanlivý pokřik v utkání s Karvinou (2:1) ani jednou nezazněl. V brance hostů totiž stanul Martin Berkovec, jenž opakovaně nedávno hájil prvoligovou příslušnost „klokanů“. A úspěšně. „Ten pokřik známe všichni, slyšel jsem ho mnohokrát a očekával jsem, že zase zazní,“ přiznal Berkovec. Fanoušci si ho však odpustili, určitě jeho vulgární pasáž. „Bylo to od nich hezké, jinak ho řvou na každého,“ ocenil karvinský brankář úctu, kterou mu fanoušci prokázali. „Musím jim poděkovat, že na mě nehulákali ošklivě, všechno bylo fair play,“ složil příznivcům pražského klubu poklonu.

Návrat do Ďolíčku si užil. „Všichni vědí, co jsem si tu prožil s fanoušky,“ upozornil na těžká období, kdy pomáhal „klokanům“ udržet se v nejvyšší soutěži. „Jsem proto rád, že na mě nezapomněli, že mi pořád fandí. Skandovali moje jméno, za což jsem jim vděčný,“ neskrýval Berkovec příjemný pocit. „Ale s bodem by se mi to hodnotilo lepší,“ upozornil záhy, že jeho tým v Praze prohrál.

„Když jsme před poločasem vyrovnali, o přestávce jsme si říkali, že chceme tři body. Ale druhá půle, to nebylo ono, neměli jsme nic dopředu, možná jednu střelu, ale asi ani tu ne,“ rozebíral jalový výkon po přestávce. „Nemáme nic,“ smířil se s osudem.

Dostal dva góly, nemá však při nich pocit viny, nedalo se jim zabránit. „Při prvním to dal (Reiter) pod sebe ze strany. David Bartek byl sám, nešťastně dal někomu z nás housle, šlo to vedle mě, asi metr od mé nohy. Chyba byla jinde než v bráně,“ popsal Berkovec. Bývalý spoluhráč Bartek měl ještě další dvě šance, ale neuspěl. Šetřil snad bývalého kolegu? „Ne, rád bych Martina zarmoutil víckrát, ale nevyužil jsem je,“ doložil Bartek, že myslel jen a jen na výsledek.

Rozhodující úder zasadili domácí v 85. minutě, kdy se po Nečasově centru trefil z voleje Milan Jirásek. „Přesouval jsem se, zrovna když jsem došlápl, vypálil, ani jsem to moc neviděl,“ předložil svůj pohled Berkovec. „Kdyby si to připravil na dva doteky, bylo by to pro mě snazší, ale on se trefil z voleje. Těžko se reagovalo,“ pokrčil rameny.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30. Bartek, 85. Jirásek Hosté: 37. Wágner Sestavy Domácí: Fryšták – M. Dostál, Hůlka, Šmíd (C), Kocič – Reiter (67. Nečas), Švec, Mašek (60. Kabajev), M. Hašek, Bartek (78. Jirásek) – Kuchta. Hosté: Berkovec – Jan Moravec, Košťál, Hošek, Eismann (C) (46. Vondra) – Šisler, Janečka – Štepanovský (85. Ramírez), Panák (70. Weber), Kalabiška – Wágner. Náhradníci Domácí: Budinský, Jindřišek, Jirásek, Nečas, Urdinov, Vaníček, Kabajev Hosté: Čolić, Lischka, Lingr, Vondra, Weber, Ramírez, Le Giang Karty Domácí: Bartek, Kuchta Hosté: Eismann, Šisler, Weber Rozhodčí Ardeleanu – Mokrusch, Kříž Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice Návštěva 4192 diváků

