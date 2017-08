PŘÍMÝ PŘENOS: Mladá Boleslav - Sparta. Dočká se Stramaccioni první výhry?

Tak teď! Nebo ne? Fotbalisté Sparty nastoupí ke svému čtvrtému soutěžnímu zápasu pod italským trenérem Andreou Stramaccionim a chtějí si připsat svou první výhru. Snadné to ale mít nebudou, v rámci 2. kola HET ligy cestují do Mladé Boleslavi. Svěřenci Dušana Uhrina rovněž první ligový duel nezvládli, když prohráli doma s Olomoucí. Kdo se bude radovat tentokrát? To sledujte v PŘÍMÉM PŘENOSU na iSport.cz.