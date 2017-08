Stramaccioni: 14 hráčů bojovalo za Spartu. Biabiany je mimořádný

Až ve čtvrtém soutěžním zápase se dočkali. Fotbalisté Sparty ve druhém kole HET ligy zvítězili na půdě Mladé Boleslavi 1:0 a oslavili první vítězství v nové sezoně. Velkou radost z něho měl především trenér Andrea Stramaccioni. „Nechci hodnotit jednotlivce, ale dnes to byl nejlepší týmový výkon. Čtrnáct hráčů hrálo za Spartu a šlo za vítězstvím,“ řekl po utkání kouč Letenských.

Jak moc důležitá výhra to pro vás je?

„Sami dobře víte, že ohromně důležitá. V Boleslavi se nehraje lehce, myslím si, že každý to tu bude mít těžké. V těch čtyřech soutěžních zápasech to bylo poprvé, kdy jsme hráli opravdu týmově. Nechci hodnotit jednotlivce, ale čtrnáct hráčů dnes bojovalo za Spartu a šlo za vítězstvím.“

Jedním z nich byla i čerstvá posila Jonathan Biabiany. Jak jste s ním spokojený?

„Když jsme s panem Křetínským probírali případné posily, Biabiany byl na seznamu posil číslo jedna. Jenže se vše zaseklo na dlouhých jednáních. Hraje přesně takový fotbal, který chci předvádět. Není však ještě připraven na sto procent, ale i tak je pro mě mimořádný hráč.“

V základu se objevili Tomáš Koubek, Ondřej Zahustel a Michal Sáček. Co vás k tomu vedlo a jak jste s nimi spokojený?

„Co se týká Koubka, ten je pro mě aktuálně brankář číslo jedna a je jen na něm, zda si tuto pozici udrží. Na začátku sezony jsem na něj byl hodně přísný, jelikož dorazil ve špatném stavu. Teď zhubnul pár kilo a je ve formě. Zahustela jsem upřednostnil díky jeho defenzivnějším vlastnostem, které jsme proti Boleslavi potřebovali. Karavajev je víc ofenzivní typ. A Sáček? Toho mám rád, ale po generálce s Vitesse Arnhem jsem se rozhodl, že budeme hrát s jinými hráči. Dnes jsem od něj viděl zcela odlišný výkon.“

Sestava se už počtvrté změnila, je tato ta optimální?

„Ano, může být. V týmu je velká konkurence a každý tvrdě dře, aby mohl hrát. Ale souhlasím, že tahle sestava se může blížit té, která nastoupí v příštích zápasech.“

Ze sestavy těsně před zápasem vypadl Michal Kadlec a Václav Kadlec nebyl ani na lavičce. Jaká je kolem nich situace?

„Michal se na rozcvičení necítil v pořádku, aby mohl nastoupit. Po konverzaci s lékařem, jsem se rozhodl, že nastoupí zdravý Čivič, abychom předešli dalšímu zranění. U Václava to bylo prostě taktické rozhodnutí. Jsou tu i jiní ofenzivní hráči, které jsem zvolil. S tím souvisí i to, že nás je hodně. Pokud dobře počítám, tak je nás 26. Brzy budu mít jednání s vedením, kde budu prezentovat, že na ligu je nás zbytečně moc.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 28. Lafata Sestavy Domácí: Vejmola – Čmovš (74. Babalj), D. Da Silva, Stronati, Fleišman – Takács, Jánoš (72. J. Rada) – Pauschek, Matějovský (C), Přikryl – Komličenko (64. Mareš). Hosté: Koubek – Zahustel, Mareček, Štetina, Civič – Mandjeck, Sáček – Biabiany (79. Karavajev), M. Frýdek (63. Rosický), Ben Chaim (71. Plavšić) – Lafata (C). Náhradníci Domácí: Diviš, Fabián, Levin, Mareš, Magera, Rada, Babalj Hosté: Dúbravka, Juliš, Rosický, Plavšić, Mavuba, Karavajev, Janko Karty Domácí: Stronati Hosté: Civič, Sáček Rozhodčí Jan Jílek – Petr Blažej, Zdeněk Arnošt Stadion Adidas Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 5000 diváků