Opustí Bičík Spartu? Zkušený brankář může znovu zamířit do Liberce

Ze Slovanu sice odešel do Sparty gólman Martin Dúbravka, opačným směrem by však mohl zamířit David Bičík, který to u Nisy velmi dobře zná. Před pěti lety na severu vychytal mistrovský titul. Liberec o zkušeného brankáře podle informací Sportu stojí a 36letý hráč by se odchodu k Nise rovněž nebránil, neboť na Letné je nyní až třetím brankářem v pořadí po reprezentantech Martinu Dúbravkovi a Tomáši Koubkovi.