Hvězdný úvod posily Sparty: Biabiany asistoval, schytal direkt i padl únavou

Přišel, viděl a neztratil se. Francouzský záložník Jonathan Biabiany se po svém pátečním příletu do Prahy připojil k týmu, v pondělí byl oficiálně představen jako nová posila Sparty a odpoledne už nechyběl v její základní sestavě na hřišti Mladé Boleslavi (0:1). Ačkoliv utkání vinou únavy nedohrál, proti Středočechům byl vidět a měl prsty v momentu, který rozhodl o sparťanské výhře. Podívejte se na nejvýraznější momenty Biabianyho premiéry v rudém dresu.

V úvodních minutách pokazil pár přihrávek a občas se nepohodl se svými novými spoluhráči, ale postupem času se Jonathan Biabiany do zápasu dostal a už po čtrnácti minutách mohl poslat svůj tým do vedení.

28. minuta - pas na Lafatu

Mladá Boleslav - Sparta: Biabiany má asistenci, Lafata dal hlavou Spartě vedení 1:0

O dvě minuty později už Jonathana Biabianyho nikdo nezastavil a byl z toho klíčový moment utkání. Tentokrát to parádním pasem do běhu načal Michal Sáček, jehož vysoký míč francouzský křídelník doběhl a z pravé strany velkého vápna ho poslal do jeho středu, kde nabíhal nachystaný David Lafata. Kanonýr Sparty se přesnou hlavičkou nemýlil a čerstvá posila Sparty se hned podepsala pod její první výhru v aktuální sezoně.