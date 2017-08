Koubek zhubnul a začal chytat. Byl jsem na něj přísný, řekl Stramaccioni

V dubnu po nevydařeném zápase v Jihlavě vypadl ze sestavy. Tehdejší trenér Sparty Petr Rada vsadil na zkušeného Davida Bičíka. Po příchodu Andrey Stramaccioniho se však pozice brankáře Tomáše Koubka nezměnila. Do nové sezony šel v roli dvojky. Šanci dostal až v pondělí v Boleslavi (1:0), kde téměř po půlroce udržel čisté konto v soutěžním utkání. „Je jedničkou a je to pouze na něm, zda si svojí pozici udrží,“ prohlásil na jeho adresu italský kouč Letenských.

V létě došlo ve Spartě k velké revoluci. Dorazil zahraniční realizační tým, klub nakoupil jedenáct posil a mezi nimi i pátého brankáře Martina Dúbravku. A právě on byl tím, kdo začínal sezonu jako jednička mezi třemi tyčemi. Trenér Stramaccioni mu po přípravě věřil.

Jenže slovenská akvizice ze Slovanu Liberec si v prvních třech soutěžních zápasech pokaždé vybrala slabší chvilku. Zaváhání přišlo jak ve dvou duelech s CZ Bělehrad v předkole Evropské ligy, tak i v prvním ligovém kole.

Stramaccioni musel reagovat. Fanouškům se Dúbravkovy výkony vůbec nezdály a volali po tom, aby se do branky postavil oblíbenec David Bičík. Nedočkali se, v Boleslavi nastoupila dosavadní dvojka Tomáš Koubek.

Udržel čisté konto a pomohl k výhře. Zároveň však italský kouč po zápase přiznal, že jeho pozice na startu přípravy nebyla vůbec dobrá.

„Na Koubka jsem byl přísný, protože nepřišel v ideální formě. Teď zhubnul, je jedno kolik kilo, ale je připravený a ve formě. Proto jsem mu dal šanci. Aktuálně je jednička a je na něm, jestli si to udrží," překvapil Stramaccioni.

Samotný Koubek se o svém startu dozvěděl až v den zápasu a po utkání odmítl, že by si přivlastnil pozici jedničky zpět pro sebe. „Já to neberu tak, že jsem jednička. Odchytal jsem zápas a za týden to zas může být jinak. Uvidíme, na koho trenér ukáže," komentoval svou pozici brankář, který za sebou nechal Davida Bičíka a mladého Vojtěcha Vorla.

<p><span>Fotbalisté Sparty si na čtvrtý pokus připsali první soutěžní výhru pod novým trenérem Andreou Stramaccionim. Ve 2. ligovém kole v souboji dvou celků vyřazených ve 3. předkole Evropské ligy vyhráli na hřišti Mladé Boleslavi 1:0. O jediný gól se ve 28. minutě postaral kapitán David Lafata po asistenci nejnovější posily Jonathana Biabianyho. Pro Mladou Boleslav to naopak byla třetí soutěžní prohra v řadě a spolu s Brnem a Duklou je jediným týmem bez bodu.</span></p>

Proti Středočechům však moc práce neměl. Za celý zápas musel řešit pouze jednu střelu. „O tom je být gólman Sparty. Jedna střela a buď chytnete, nebo ne. Musím být připravený, i když není tolik práce, protože tam může kdykoli vyplavat střela," popsal.

„Pro nás je to hrozně důležité vítězství. Nerodilo se lehce, ale po tom zklamání z úvodu sezony nám určitě pomůže. Přesně tohle jsme potřebovali, vybojovat těžký zápas. Teď máme týden na regeneraci a budeme se týden co týden připravovat na další soupeře,“ hodnotil výsledek utkání.

Do čtvrtého soutěžního zápasu v sezoně Sparta nastoupila opět s diametrálně odlišnou sestavou, jak moc velký problém to pro brankáře je?

„Je to hlavně o komunikaci. Snažíme se novým klukům pomoc, aby věděli, co hrajeme. Je to jen na nás, jak se semkneme a jak bude Sparta vypadat. Nikdo jiný to za nás neudělá," popsal Koubek.