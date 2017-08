Případ Čermák. Drahá posila stále čeká v Plzni na start. Proč?

V seznamu letních posil trenéra Pavla Vrby byl úplně nejvýš. Plzeň za něj vysázela Spartě na dřevo astronomických 18,2 milionu korun. Talentovaný záložník Aleš Čermák přesto dosud za první tým Viktorie neodehrál jedinou minutu. Navzdory neustálému ujišťování ze strany klubu, že je stoprocentně v pořádku. Co nepouští šikovného polaře do hry?

Dopředu bylo jasné, že začátky Aleše Čermáka v novém klubu nebudou jednoduché. Bývalý kapitán reprezentační jednadvacítky totiž na konci května v opilosti boural, utrpěl zlomeninu tří žeber, navíc si lehce poranil plíci.

Přípravu s Viktorií proto začal se zpožděním. Když na předsezonní tiskové konferenci Plzně přišla na západočeskou posilu řeč, atmosféra okamžitě zhoustla.

Trenér Vrba nijak netajil podrážděnost. „Máte informace, že není připravený? Připravený je, po lékařských prohlídkách tento týden je stoprocentně připravený. Není důvod se vůbec bavit o tom, že není připravený,“ reagoval na jednu z otázek novinářů.

Skutečnost je ovšem jiná. Viktoria má za sebou čtyři soutěžní zápasy nové sezony. Čermák ale nenaskočil ani jednou. V kolonce odehraných minut mu pořád svítí nula. Stihl jen poločas za juniorku na přelomu července a srpna. Důvod? Jeho zranění bylo mnohem komplikovanější, než se bezprostředně po nehodě zdálo.

Podle informací deníku Sport kromě výše zmíněného trápily Čermáka problémy s hrudní kostí a obratlem. Odhalila to detailní lékařská prohlídka, kterou hráč podstoupil na začátku přípravy v Plzni. Nově zjištěné zdravotní trable nejsou ani tak vážné, jako spíš mimořádně bolestivé a celkově limitující.

I proto Čermák dres Viktorie dosud neoblékl. Nic na tom nezměnil ani nedělní ligový duel v Jablonci, který 22letý záložník proseděl celý mezi náhradníky. „Je stoprocentně fit, ale musí posbírat herní praxi. Nezapojil se vůbec do přípravy. Musí být trpělivý. Ale v tréninku přesvědčuje, že to je hráč, který by nám mohl v budoucnu pomoci,“ prohlásil Vrba po hubené výhře 1:0.

Herní praxi ale zatím svému svěřenci nedopřál. Čermák proto musí dál čekat.