Van Kessel odmítl Zlín! Ztrácím se v tom, jsem vyčerpaný, řekl Grygera

Mají prázdné ruce. Nizozemský rychlonožka Gino van Kessel nedořešil včas všechny záležitosti se Slavií a angažmá na Moravě si rozmyslel. Rád by zamířil do anglického Oxfordu United (3. liga), ale ani to není jisté. „Bohužel, nedopadlo to. Celé se to táhlo moc dlouho,“ povzdechl si zlínský manažer Zdeněk Grygera, jenž už s reprezentantem Curacaa napevno počítal.

O víkendu to přitom vypadalo více než nadějně. „Jeho otec a zároveň agent ho k nám posílal,“ nastínil bývalý český reprezentant. V pondělí už se brala dohoda za tutovku. V úterý, kdy měla být formálně potvrzena, ale došlo k nečekanému zvratu. „Bylo nám řečeno, že je to mezi hráčem a Slavií nevyřešeno,“ uvedl Grygera. Tím pro účastníka základní skupiny Evropské ligy vše skončilo.

Klub do angažmá někdejšího nejlepšího střelce slovenské ligy investoval příliš času, aby hodlal ztrácet další. „Už do toho nevstupujeme. Nevím, co by se muselo stát, aby Gino přišel. Asi zázrak,“ pronesl vyšťavený manažer, jenž dál shání posily.

720p 360p <p dir="ltr"><span>Ve druhém kole HET ligy se utkaly Zlín a Brno. Oba týmy v zápasech prvního kola prohrály a v sobotu si chtěly spravit chuť.</span></p> <p dir="ltr"><span>V 50. minutě se Zlín dostal do problémů. Tomáš Janíček fauloval Francise Koneho, od rozhodčího uviděl druhou žlutou kartu a v zápase musel skončit, Tomáš Pilík pak proměnil penaltu. V 67. minutě si ale Petr Pavlík z Brna vstřelil vlastní gól a domácí rozhodli v 72. minutě trefou Ubonga Ekpaie. I v deseti hráčích na hřišti dokázal Zlín v zápase zvítězit a získat první tři body do ligové tabulky.</span></p> <div><span><br /></span></div> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Zlín - Brno 2:1. Domácí zápas i v deseti otočili, Zbrojovka dál bez bodu • VIDEO iSport TV

Ke zdárnému konci zatím nedospěla ani rokování o příchodu hráčů Sparty na hostování. „Mají velkou marodku, tento týden se to řešit nebude,“ dozvěděl se Grygera.

Fastav má zájem o trio Michal Sáček, Ondřej Zahustel, Lukáš Juliš. Podle informací Sportu padá dokonce jméno Václava Kadlece. „Ale ten do Zlína nepůjde,“ tvrdí zdroj.

Nějaké dobré zprávy pro ambiciózní celek? Po zápalu plic začal s přípravou argentinský záložník Pablo Podio, letní import z Podbrezové. Dobral antibiotika a připojil se k týmu. Na premiérový start v nejvyšší soutěži to ale zatím nevypadá, šikovný středopolař potřebuje nabrat zpět sílu.

Zázračně se uzdravuje jiný záložník Petr Jiráček. Ten si v prvním kole v Liberci vykloubil rameno, jeho pauza se odhadovala na několik týdnů. Jenže mazák se cítí dobře a už s mužstvem normálně trénuje! To je šok. „Samozřejmě nevíme, co to udělá v soubojích,“ poznamenal obezřetně Grygera. Každopádně se může stát, že bude Jiráček k dispozici už pro nadcházející duel.

To platí i o ofenzivním středopolaři Lukáši Holíkovi, o jehož přestup stála před sezonou právě Dukla. Platí to nadále? „Teď se o tom vůbec nebavíme,“ informoval manažer Fastavu.