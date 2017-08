Stochův přestup je domluvený! Hráč je na prohlídce, brzy podepíše

Fotbalová Slavia se zřejmě velmi brzy dočká vytoužené posily! Podle informací Sportu je klub domluvený na příchodu Miroslava Stocha z tureckého Fenerbahce. K podpisu smlouvy s rychlostně vybaveným křídelníkem by mohlo dojít velmi brzy, hráč během pátku absolvuje v Edenu zdravotní prohlídku. Slavii vyjde na 1 milion eur (26 milionů korun), což uvedl šéf klubu Jaroslav Tvrdík na Twitteru, jiné zdroje mluví o částce až 2 miliony eur (52 milionů korun) včetně bonusů.

Slavia měla o Stocha zájem už v zimním transferovém období, k příchodu 27letého záložníka ale nakonec nedošlo. "Sešívaní" jednání obnovili i v aktuálním letním termínu se s tureckým Fenerbahce nejspíš podařilo najít dohodu.

Podle informací Sportu si už kluby plácly. Fenerbahce by první rok mělo z větší části hradit hráčův plat, než pak Stochovu smlouvu kompletně převezme Slavia.

Stoch do Fenerbahce přišel už v roce 2010, v lednu 2013 dostal cenu Ference Puskáse za gól roku. V sezoně 2014/2015 získal titul s arabským Al-Ainem, do Fenerbahce se vrátil v červnu 2015. Aktuální smlouvu v klubu má do konce sezony.

Poslední rok ale v klubu prakticky nenastupoval, také proto nemá s přestupem do Slavie problém, turecké mužstvo chce opustit.

Slovenský záložník patří mezi rychlostní typy fotbalistů, zároveň ale měl v minulosti problémy s disciplínou i výkyvy výkonnosti. Pokud projde páteční zdravotní prohlídkou, velmi brzy v Edenu podepíše smlouvu.

