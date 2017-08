Slavia před Ligou mistrů: rozjetý Danny, Stocha chtějí stihnout zapsat

Danny při děkovačce před fanoušky Slavie • FOTO: Jaroslav Legner (Sport) V lize Jihlavu bez většího dramatu porazili, teď fotbalisty Slavie čeká podstatně tvrdší oříšek. Kyperský APOEL Nikósie, poslední schod před branou do základní skupiny Ligy mistrů. Na co se český mistr může v úterý spolehnout, a kde naopak sešívané tlačí bota?

Rozjetý Danny 720p 360p REKLAMA Slavia - Jihlava: Krásná akce! Škodovu střelu dorazil Danny a je to 2:0 • VIDEO iSport TV Proti Baníku mu zkazil radost ofsajd, ovšem v utkání s Jihlavou se Danny o první trefu v české lize připravit nenechal. Snadná dorážka, kterou korigoval skóre na 2:0, nebyla to jediné, čím se blýskl. Čerstvě 34letý Portugalec na levé straně bez problémů spolupracoval s novou posilou Eduardem Sobolem, často si sbíhal do středu hřiště, říkal si o každý balon, chytrými přihrávkami i průniky zlobil obranu Vysočiny celý zápas. Jeho fotbalový um by v Kypru mohl být velkou zbraní Slavie.

Modlí se za Deliho 720p 360p <p dir="ltr"><span>Poslední ligový zápas před cestou na Kypr k utkání čtvrtého předkola Ligy mistrů se Slavii výsledkově povedl. Červenobílé proti víceméně bezzubé Jihlavě uklidnil gól z penalty už v 5. minutě, pak se ještě poprvé v novém působišti trefil Portugalec Danny. Domácí už pak víceméně v poklidu dokráčeli k očekávané výhře.</span></p> <div><span><br /></span></div> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Slavia - Jihlava 2:0. Za 20 minut rozhodnuto, góly dali Hušbauer a Danny • VIDEO iSport TV Sešívaní se modlí, aby zdravotní problémy Simona Deliho nebyly vážné. Klíčový stoper odešel ze zápasu s Jihlavou předčasně kvůli svalové bolesti. Už teď je na marodce další střední obránce Jiří Bílek, v případě, že by se Deli nedal do úterka dohromady, musel by díru vedle Jakuba Jugase lepit mladý Matěj Chaluš nebo Michael Ngadeu, který nastupuje spíše v roli defenzivního štítu. Na zápas s APOELem potřebuje Jaroslav Šilhavý svou obranu v plné síle, nepřítomnost Deliho by byla velkým zásahem.