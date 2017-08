Posily Slavie? Je to sci-fi, v kabině se tomu smějeme, říká jihlavský Zoubele

Zoubele: Posily Slavie? Je to sci-fi hrát proti takovým jménům

V páté minutě nepřehlédnutelně zatáhl Milana Škodu a daroval Slavii penaltu. Lukáš Zoubele už pak mohl jen koukat, jak nařízený pokutový kop proměnil Josef Hušbauer, čímž nasměroval „sešívané“ za ziskem tří bodů. Zkušený záložník nicméně po prohře 0:2 zklamaný nebyl. „Můžeme odjíždět s hlavou nahoře,“ uvedl Zoubele, pro kterého bylo utkání proti našlapanému týmu Pražanů velkým zážitkem. „Je to jako sci-fi,“ komentoval hvězdné posily.

Jak k té penaltě vůbec došlo?

„Slavia kopala rohový kop a s Michalem Škodou jsme se vzájemně drželi. Je silový hráč, trochu se mi odpoutal a já se ho tak snažil zachytit. Stáhl jsem ho, takže to asi byla penalta.“

Rozhodlo tento okamžik celý zápas?

„Slavia je silný tým, a když v šesté minutě vede 1:0, tak jí to dostane na koně. Pak ještě přišel gól z brejku na 2:0 a už to bylo hodně těžké. Ale nemyslím si, že jsme hráli ustrašeně, nemám z toho tak špatný pocit.“

720p 360p REKLAMA Slavia - Jihlava: Po Škodově souboji se Zoubelem kopal Hušbauer penaltu a Slavia vede 1:0 • VIDEO iSport TV

Jaký byl váš cíl pro zápas v Edenu?

„Hrát dobrý fotbal, abychom mohli z Prahy odjíždět s dobrým pocitem. Já myslím, že jsme se o to snažili, měli jsme tam nějaké šance. Slavia má kvalitu, nicméně jsme chtěli bodovat, ale musíme tu jejich sílu respektovat. Odjíždíme s hlavou nahoře, protože, jak jsem řekl, příležitosti ke skórování jsme měli.“

Vítěz loňského ročníku přivedl v létě hvězdné posily. Zvyšuje se tím atraktivita celé ligy?

„Určitě, je to skvělé. V kabině se o tom bavíme a v dobrém slova smyslu se tomu smějeme, že si můžeme zahrát proti takovým hráčům. Je to svátek a jsme jedině rádi"

720p 360p REKLAMA Slavia - Jihlava: Krásná akce! Škodovu střelu dorazil Danny a je to 2:0 • VIDEO iSport TV

Jaké je to nastoupit proti takovému hráči, jakým je Danny?

„Zrovna jsme se o tom s Krejdou (Jiří Krejčí, pozn. red.), že je to jak sci-fi, když nám trenér bude dávat pokyny typu: ‚Ty budeš hlídat Altintopa a ty zase Dannyho.‘ Je to super.“

Po třech utkáních máte jeden bod. Co je váš největší problém?

„Že nedáváme góly. Máme i vyložené šance, ale ty zkrátka neproměňujeme. Napravit to je úkol číslo jedna. Teď náš čeká pohárové utkání s Vyškovem a v něm se musíme prosadit střelecky. Pak doma hostíme Plzeň, máme těžký los.“

720p 360p <p>Fotbalisté Slavie porazili v předehrávce 3. ligového kola Jihlavu 2:0. Mistr rozhodl už v úvodních 18 minutách, kdy se trefil Josef Hušbauer z penalty a Portugalec Danny. Jihlava má po třetím zápase na kontě pouhý bod. Na dojmy zklamaného Lukáše Zoubeleho se podívejte ve VIDEU.</p> REKLAMA Zoubele: Posily Slavie? Je to sci-fi hrát proti takovým jménům • VIDEO iSport TV