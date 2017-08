Kuchta z Bohemians zahodil penaltu. Myslel víc na sebe, káral ho kouč Hašek

Do té doby byli Bohemians na brněnském hřišti dominantní. V 11. minutě dostali výhodu pokutového kopu, těšili se na vedoucí gól. Jenže útočník Jan Kuchta brankáře Dušana Melichárka nepropálil a Zbrojovka byla ve zbytku utkání k vítězství daleko blíž. „Kuchta ještě nedal v lize gól a asi to chtěl urvat. Myslel víc na sebe než na tým,“ ucedil trenér hostů Martin Hašek po remíze 0:0.

Po souboji stopera Tadase Kijanskase, jenž strhl k zemi unikajícího Jevgenije Kabajeva, ukázal sudí Karel Hrubeš na penaltový puntík. Střelec Kabajev mu exekuci nechal, dával se po střetu dohromady. „Říká se, že faulovaný hráč si to nemá brát. Na tréninku mi to tam padá, tak jsem šel,“ popsal Kuchta, jehož ránu vytlačil Melichárek na břevno a rohový kop. „Patřil do okruhu kandidátů, ale nebyl určený jako první. Já bych tam dal někoho jiného, ale to už je jedno,“ prohlásil trenér Hašek.

Dvacetiletý Kuchta byl předem rozmyšlený, kam střelu umístí. Jenže se nepodíval, že do stejného místa v předstihu skáče brankář. „Šlo to kopnout líp. On tam šel napřed,“ líčil smutně slávistický odchovanec, jenže se spoluhráčům po utkání v kabině omluvil. „Do té doby Brno nic nemělo. Kdybych penaltu proměnil, odvezli jsme si tři body,“ nepochyboval nešťastník klíčového momentu. „Pak jsme jakoby přestali hrát a dostali jsme Brno na koně. Je to škoda. Aspoň, že máme ten bod,“ ulevil si Kuchta, jenž se hned tak k pokutovému kopu nepohrne. A když už, kouč Hašek ho určitě včas zabrzdí.