Pilař se vrátil krásným volejem. Rozhodující hráč, řekl Limberský

Václav Pilař. Dá se říct, že jde o takového plzeňského Tomáše Rosického. Fenomenální hráč, jehož kariéru ale brzdí častá zranění. Drobný, ale neuvěřitelně šikovný záložník naskočil do plzeňské sestavy po svalovém zranění poprvé v aktuální sezoně. Proti Olomouci vyběhl do zápasu ze střídačky a v 69. minutě parádním volejem rozhodl o výhře Viktorie 1:0. „Skoro jsme ani nevěřili, že se k fotbalu vrátí, ale on to dokázal,“ chválil svého parťáka obránce David Limberský, který také nastoupil po zdravotních problémech.

Pilař si se zdravím už prožil ledacos. Nejvíc ho zbrzdilo několikrát operované koleno, kvůli kterému ztratil více jak dva roky kariéry. On se ale díky nezměrné víře a píli dokázal vrátit, už na konci minulé sezony předváděl, že znovu může být tím mimořádným, na české poměry nadstandardním hráčem.

Plzeňský záložník ale bojoval se zdravotními problémy i během letní přípravy. Odehrál generálku s Watfordem, v následujících týdnech ho ze sestavy vyřadilo svalové zranění. V plzeňském dresu se objevil až v sobotu proti Olomouci.

„Ten zápas jsem si moc užíval. Jsem rád, že jsem se dal do kupy a mohl být součástí týmu,“ pravil skromně 28 letý šikula. „Odtrénoval jsem s mančaftem pár tréninků a trenérovi jsem řekl, že jsem v pohodě, na sto procent, takže jsem byl rád, že mě vzal na lavičku. A pak jsem byl rád i za těch třicet minut,“ vyprávěl po utkání.

Pavel Vrba poslal své křídlo do hry v v 60. minutě za Jana Kopice. Pilař znovu ukázal, jakým je skvělým fotbalistou. Netrvalo ani devět minut a už slavil s rukama nad hlavou.

David Limberský vyvezl po pravé straně míč na soupeřovu polovinu, Martin Zeman nacentroval do vápna. Balon se odrazil až na zadní tyč k Pilařovi. Ten na nic nečekal, položil se do vzduchu a nádherným volejem poslal míč do sítě.

720p 360p REKLAMA Plzeň - Olomouc: Pilař se opřel do Zemanova centru a Plzeň vede 1:0 • VIDEO iSport TV

„Zemič centroval, Krmi tam šel s někým do souboje a míč se ke mně odrazil ve výšce, kdy mě napadlo se do toho takhle položit. Samozřejmě to byl hezčí gól než do prázdné brány a dalo se to i nedat, takže jsem rád, že jsem to takhle trefil,“ popsal svou trefu hrdina utkání.

Pilař fotbal miluje, návrat na trávník si patřičně užíval. Gól slavil v ohromné euforii a vychutnával si ovace plzeňského publika. „Vaškovi to všichni strašně moc přejeme. Prošel si přes dva roky trvajícími zdravotními problémy a vyléčil se. Skoro jsme ani nevěřili, že se k fotbalu vrátí, ale on to dokázal,“ netajil radost za svého parťáka David Limberský. „Když mu vydrží zdraví, pro Plzeň bude strašně moc platný a důležitý. V dost zápasech bude rozhodujícím hráčem. Snad mu ten dnešní gól pomůže,“ doufal západočeský obránce.

Zdravý Pilař je pro Plzeň klíčovým článkem týmu, citelně chyběl v neúspěšném předkole o Ligu mistrů s rumunskou FCSB. „Musím říct, že dva hráči, kteří dneska nastoupili, tedy David Limberský i Venca Pilař, nám pomohli. Jsem rád, že to David zvládnul, i když vypadal, že nevydrží celý zápas. Venca Pilař oživil hru, dal gól, co víc si můžeme přát,“ hlásil spokojeně trenér Pavel Vrba.

Chcete mít přehled o všem důležitém, co se děje v Plzni? Zde sledujte všechny zprávy a zajímavosti ze svého oblíbeného klubu >>

720p 360p <p dir="ltr"><span>Plzeň podruhé za sebou zvítězila 1:0 a po třetím kole bude jediným týmem HET ligy se stoprocentním bodovým ziskem. Olomouc na západě Čech předvedla velmi sympatický výkon a spíš měla i jasnější šance, hru domácích ale po svém příchodu na hřiště výrazně oživil Václav Pilař – a právě on dal vítězný gól.</span></p> <div><span><br /></span></div> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Plzeň - Olomouc 1:0. Výhru trefil střídající Pilař • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Plzeň - Olomouc: Pilař přihrál před bránu Krmenčíkovi, ten špatně trefil balon • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Plzeň - Olomouc: Pilař vletěl do vápna, jeho střelu tečoval Jemelka na roh • VIDEO iSport TV