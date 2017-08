Obránce Baníku po debaklu na Slovácku: Moje chyba zkazila zápas

Byl to pro něj mimořádně smolný zápas. Martin Sus to byl, kdo svou špatnou malou domů v utkání Slovácko-Baník pomohl domácím dostat se do rychlého vedení 1:0. Brzy z toho byl náskok 3:0, a přestože se Ostravanům povedlo ještě v prvním poločase snížit na 2:3, nakonec vše skončilo jejich potupou v podobě debaklu 2:5.

Fotbalisté Slovácka ve 3. ligovém kole doma porazili Baník Ostrava 5:2 a ukončili sérii devíti zápasů bez vítězství. Pomohl jim k tomu rychlý nástup v podobě gólů Tomáše Zajíce, Vlastimila Daníčka a Marka Havlíka. Po snížení Ostravy trefami Martina Šindeláře a Milana Baroše z penalty, rozhodli Stanislav Hofman a v nastavení opět Havlík.

Ta špatná malá domů celý ostravský průšvih nastartovala. Přehlédl jste číhajícího Havlíka?

„Asi jsem to podcenil, co jiného k tomu říct? Viděl jsem, že tam ten jejich hráč stojí, ale nebyl jsem připravený, že ten balon tak špatně trefím. Moc mi nepomohlo ani to suché hřiště. Já jsem počítal, že se to víc sveze. Bohužel, jde to jednoznačně za mnou a celý zápas tím byl zkažený.“

Takže špatně trefený míč? To byl ten hlavní problém?

„Ano, mělo to být ode mě prudší. Ale na to se nechci vymlouvat. Byla to moje jasná chyba. Tohle se nesmí stávat.“

Slovácko - Ostrava: Havlík brankáře neprostřelil, Zajícovi se dorážka zdařila, 1:0

Bylo zjevné, že ten gól rozhodil celé mužstvo, souhlasíte?

„Samozřejmě. Když dostaneme v šesté minutě takový gól, který si dáme sami, to je šok. A když pak během pěti minut přijdou další dva, to zahýbe s každým. Ale ještě jsme měli šanci, snížili jsme na 3:2.“

Jenže v poslední minutě prvního poločasu dalo Slovácko čtvrtý gól. Po akci, která začala znovu u vás…

„Měl jsem na půlce míč a byl jsem tam faulovaný. Rozhodčí to pro mě nepochopitelně otočil a byl z toho gól na 4:2. Ale říkám, ten zápas beru na sebe.“

Slovácko - Ostrava: Jízda pokračuje, před přestávkou zvýšil Hofmann, 4:2

Co jste si za stavu 4:2 říkali o poločase v kabině?

„Byla tam snaha to uklidnit. A říkali jsme si, že když jsme dali dva rychlé góly v prvním poločase, že je můžeme vstřelit i ve druhém. Žádná panika v kabině nebyla, spíše jsme se snažili to uklidnit a nahecovat. Slovácko nás ale bohužel do šancí ve druhém poločase tolik nepouštělo. A když jsme si nějaké vytvořili, tak jsme je zazdili. Takže z toho byla zasloužená výhra pro Slovácko.“

Nejen výsledkem byl ten zápas podobný tomu, který jste sehráli v generálce s Třincem. Taky jste prohráli 2:5 a taky vás hned na začátku rozhodil rychlý gól soupeře. Jako kdyby se Baník neuměl srovnat, když rychle inkasuje…

„Vypadá to tak. Musíme se naučit hrát i tehdy, když prohráváme. Nejenom, když se nám povede dostat se do vedení. Ale ty inkasované góly v prvních minutách, to není dobrá vizitka. A musíme se v tom zlepšit.“