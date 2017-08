Nervy v Liberci! Spartě vzali gól, sudí rozdal TŘI červené. Co slyšel od hráčů?

Červená č. 1 - Kúdela šel ven za řeči

Hned první červená karta byla v utkání Liberce se Spartou tou nejdiskutabilnější. Záložník Slovanu Kerbr podle sudího Miroslava Zelinky fauloval, což se příliš nelíbilo spoluhráči Kúdelovi. Ten proto k hlavnímu rozhodčímu přiběhl, ovšem za to dostal okamžitě žlutou kartu. Pro Kúdelu ale byla druhá a šel ven.

To naštvalo trenéra domácích Jindřicha Trpišovského. „Myslím, že to do fotbalu nepatří. Údajně to bylo za kritiku, ale to by tady... Ben Chaim nadává rozhodčímu celý zápas,“ čertil se po utkání kouč Liberce.

720p 360p REKLAMA Liberec - Sparta: Zelinka rozehrál karetní poker, Kúdela má červenou • VIDEO iSport TV

Kúdelovo vyloučení se nepozdávalo rovněž expertům ve studiu O2 Sport Horstu Sieglovi a Františku Komňackému. „Nevíme, co mu řekl. Ale myslím, že to bylo necitlivé,“ tvrdil bývalý kanonýr Sparty.

„Pokud mají rozhodčí přikázáno, že když se k nim někdo přiblíží, mají dávat hned žlutou, tak si to obhájí. Ale jak říkal Horst, bylo to krajně necitlivé. To vidíte na celém světě, že se hráči na rozhodčího sesypou a kdyby se za to vylučovalo, tak není s kým hrát,“ souhlasil se Sieglem Komňacký.

Oficiální zápis utkání odhalil, za co přesně Zelinka Kúdelu vyloučil. „Co to pískáš, to nebyl faul,“ řekl liberecký obránce hlavnímu rozhodčímu.

Oficiální zápis z utkání Liberce se Spartou a vysvětlení červených karet od hlavního rozhodčího Miroslava Zelinky • Foto is.fotbal.cz

Červená č. 2 - Kerbrova frustrace

Uběhla jen chvilka a domácí Liberec přišel o dalšího hráče. Tentokrát musel nedobrovolně ze hřiště odejít Kerbr, který vyfasoval dvě žluté v rozmezí dvou minut. První dostal stejně jako Kúdela za řeči, když reagoval na spoluhráčovo vyloučení. „To si děláš srandu, za co jsi ho vyloučil,“ obořil se Kerbr na Zelinku.

Při druhé situaci stáhl záložníka Sparty Jonathana Biabianyho, který by jinak postupoval sám na branku. Tady nešlo o žluté vůbec diskutovat.

„Druhá žlutá pro Kerbra byla naprosto správná. O tom není pochyb,“ shodli se ve studiu Siegl a Komňacký. Na druhou červenou si nestěžoval ani Trpišovský. „Nevím, jestli tam o něj Milan brnknul, dával ruce pryč, ale to je těžké na posouzení,“ řekl.

720p 360p REKLAMA Liberec - Sparta: Kerbr sundal v úniku Biabianyho, dostal druhou žlutou • VIDEO iSport TV

Červená č. 3 - Čivič oslabil Spartu

Ani Sparta ovšem v jedenácti nedohrála. Mohl za to Eldar Čivič. Levý obránce Pražanů nezvládl souboj s kapitánem Slovanu Vladimírem Coufalem, nechal si ho utéct od lajny a následně zatáhl za záchrannou brzdu.

Coufal sice padal ochotně, ale rozhodčí Zelinka neváhal. Čivičovi ukázal druhou žlutou kartu a i jeho poslal předčasně do kabiny.

720p 360p REKLAMA Liberec - Sparta: Další červená! Čivič jde ven po druhé žluté • VIDEO iSport TV

Štetinův gól měl platit

Nejen tři červené karty ale rozproudily v zápase Liberce se Spartou emoce. Hosté se cítili právěm poškozeni v 74. minutě, kdy rozhodčí mylně neuznali gól obránce Sparty Lukáše Štetiny kvůli údajnému ofsajdu přihrávajícího Ondřeje Zahustela. Opakované záběry ale ukázaly, že sparťanský obránce v postavení mimo hru určitě nebyl.

720p 360p REKLAMA Liberec - Sparta: Štetinův gól neplatí kvůli ofsajdu, který nebyl • VIDEO iSport TV

Žádosti o penalty

Hned třikrát se pak sparťané dožadovali penalty. Nejdříve v prvním poločase za Coufalovu ruku, poté dvakrát za faul. V obou případech měl na svědomí sporný zákrok domácí obránce Jan Mikula. Nejdříve odstrčil Jonathana Biabianyho, v nastavení zase poslal k zemi Josefa Šurala. Ani v jednom případě Zelinka nepískal.

Utkání plné emocí a červených karet tak skončilo remízou 1:1.

720p 360p REKLAMA Liberec - Sparta: Balon se odrazil Coufalovi od ruky, Zelinka penaltu nenařídil • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Liberec - Sparta: Biabiany odcentroval na Šurala, toho podmetl Mikula • VIDEO iSport TV