Obnovená premiéra? Bylo vidět, že jsem hrál po dlouhé době, uznal Tecl

Vrátil se do Jablonce, naskočil do dvou tréninku – a rovnou i do základní sestavy. V Teplicích (1:1) se však Stanislav Tecl střelecky neprosadil, na noze neměl ani žádnou větší šanci. "Musí se rozkoukat," hodnotil jeho výkon kouč Zdeněk Klucký.