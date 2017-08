Stramaccioni: Naše velká chyba? Proti devíti jsme nezměnili styl hry

Video k článku 720p 360p <p dir="ltr"><span>Sparťanské prokletí na stadionu U Nisy trvá, Letenští v Liberci nevyhráli už pět a půl roku. Tentokrát jim nepomohlo ani to, že za jejich vedení 1:0 šel Slovan do devíti – i v takovém oslabení dokázali domácí vyrovnat. Vyvinout tlak, který by vedl k vítěznému gólu, už hosté nedokázali.</span></p> <div><span><br /></span></div> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Liberec - Sparta 1:1. Domácí vyrovnali v devíti! VŠECHNA VIDEA ZDE

Nastal klíčový moment zápasu ve chvíli, kdy jste vedli 1:0 a Liberec měl dva vyloučené?

„Jestli se nepletu, tak v jedenácti proti devíti jsme hráli patnáct minut. Udělali jsme velkou chybu v tom, že jsme okamžitě nezměnili styl hry. Měli jsme začít hrát rychle a pomocí křižných přihrávek dostat Liberec pod tlak. Jenže místo toho jsme hráli, jako kdyby proti nám stálo stále jedenáct hráčů. Slovan dal navíc gól po nešťastné chvíli našeho brankáře, jinak domácí nic vážného neměli.“

Říkal jste hráčům, aby po vyloučení změnili styl hry?

„Křičel jsem na ně z lavičky a říkal to i Tomáši Rosickému, který šel na hřiště. On byl jakýmsi tvůrcem, který měl tým vést a pomoct zmáčknout Liberec. Jenže když už jsme se k tomu mohli dostat, dostal červenou Eldar Čivič. To bylo velmi nešťastné. V jedenácti bychom Liberec porazili. Navíc si myslím, že gól po Zahustelově přihrávce měl platit, o ofsajd nešlo. I tak by to ale hráči měli dohrát zkušeněji."

Je tento výsledek po výhře v Boleslavi krokem zpátky?

„Zápasy v Liberci nejsou snadné pro nikoho. Na druhou stranu všichni viděli, jak jsme hráli na konci prvního poločasu a jak na konci druhého. Každý v šatně je z výsledku zklamaný. Dali jsme Slovanu šanci jednou standardkou a on ji využil. Jak jsem řekl, top tým by zápas za takového stavu rozhodl.“

U gólu chyboval brankář Tomáš Koubek, kterého jste určil za novou jedničku. Předtím podobně chyboval zase Martin Dúbravka. Jak se k této situaci postavíte?

„Všichni viděli, co se stalo. Nechci hodnotit jednotlivé výkony hráčů. V lize jsme ztratili už čtyři body po dvou situacích, které vůbec neměly nastat. Není to dobře, ale i tak si u mě moji hráči pořád stojí vysoko.“

Potřetí za sebou chyběl v nominaci Václav Kadlec. Znamená to, že v rámci zúžení kádru s ním už nepočítáte?

„Pro tento zápas jsem se rozhodl, že bude hrát sestava, která vyhrála v Boleslavi. Jediná změna byl návrat Šurala, který nahradil Juliše. To bylo taktické rozhodnutí. Co se týká zúžení soupisky, není to jen o Václavu Kadlecovi. Obecně je nás hodně. Příští týden se s vedením rozhodneme, kdo odejde. Představuji si, že nás bude osmnáct až dvacet.“

720p 360p REKLAMA Liberec - Sparta: Koubek neudržel Potočného přímák, Breite dorazil – 1:1 • VIDEO iSport TV