Kúdelu štvalo vyloučení: Ani jsem sudímu nestihl nic říct a měl jsem ji

Pro stopera Liberce to byl šok! Krátce po pauze viděl Ondřej Kúdela druhou žlutou kartu a musel do šatny, tři minuty po něm ho následoval Milan Kerbr a Slovan dohrával v devíti lidech. Přesto proti nadupané Spartě dokázal vyrovnat na 1:1 a i v oslabení cennou remízu udržet.

Jak své vyloučení Kúdala viděl? „Ať se na mě nikdo nezlobí, ale dostat žlutou kartu za to, že běžím dvacet metrů k hlavnímu? To mi přijde trochu divný. Asi je to moje blbost, asi jsem tam neměl běžet a měl jsem si to pohlídat více, ale tohle mi fakt přijde divný. Zvlášť když jsem mu nic neřekl, nebyl jsem sprostý, nebo ho nějak urazil, v tom mám čisté svědomí. Nemyslím si, že bych mu nějak vyhrožoval. Prý to bylo na popud pomezního,“ vyprávěl pak v mix zóně zkušený stoper.

První žlutou kartu viděl za faul už v prvním poločase po půlhodině hry, druhou pak v 54. minutě, když Petr Ševčík fauloval Jonathana Biabianyho. Kúdela se rozběhl k hlavnímu sudímu Miroslavu Zelinkovi a pak se nestačil divit.

„Nestihl jsem mu ani nic říct, doběhl jsem tam a už jsem ji měl,“ popisoval Kúdela, který ve Spartě v minulosti působil. Bylo to podle něj necitlivé?

„Z mého pohledu samozřejmě, ale možná to vidíte jinak. Párkrát jsem viděl, že rozhodčí už do mix zóny přišel, tak se ho klidně zeptejte, ať vám řekne, za co to bylo. Kéba (Milan Kerbr) mu taky nic neřekl a hned ji dostal... Druhou za faul jsem už neviděl, to nebudu komentovat. Vím, že je to těžké, ale ať rozhodčí přijde a řekne vám k tomu něco,“ nabádal Kúdela, který pak zbytek zápasu sledoval i s druhým potrestaným Kerbrem

Rozhodčí však nemají povinnost mezi novináře chodit a hlavní sudí Miroslav Zelinka své možnosti využil a do mix zóny nepřišel, aby celou situaci vysvětlil.

Oficiální zápis z utkání Liberce se Spartou a vysvětlení červených karet od hlavního rozhodčího Miroslava Zelinky

Liberec i v devíti dokázal vyrovnat na 1:1, když Radim Breite doklepl míč do branky po chybě Tomáše Koubka, jenž střelu z přímého kopu jen vyrazil. Sparta také dohrávala bez vyloučeného Eldara Civiče, vítěznou branku vstřelit nedokázala.

„Makali jsme jeden za druhého, máme jeden bod a jsme za něj podle průběhu zápasu rádi,“ radoval se hrdina utkání Radim Breite.

