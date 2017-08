Tři body jsou málo, jdeme ode zdi ke zdi, říká zlínský kouč Páník

Jsou vám tři body ze tří kol málo anebo je start v normě?

„Samozřejmě že jsou málo. Potřebovali jsme dovézt minimálně dvě remízy zvenku. Myslím, že jsme na to měli. V Liberci to bylo ovlivněné vyloučením, což je věc disciplíny. Pak se to celé sesypalo. Kdyby neměl Ibra (Traoré) ten prohřešek, určitě bychom si odtud něco odvezli. Mužstvo bylo nachystané, nastartované. Ta porážka nás trošku srazila a pokračovalo to doma s Brnem. Ten zápas jsme nakonec v deseti přelomili na svou stranu.“

Na Dukle už to v neděli nevyšlo. Proč?

„Soupeři odešli klíčoví hráči. Už to není ta Dukla, jaká byla dřív, kdy diktovala tempo a držením míče vysávala protivníka. Nepřivézt z jejího hřiště body je pro nás neúspěch.“

Cítíte, že je hra ještě syrová?

„Oproti jaru jsme měli na Dukle v základní sestavě šest změn. Sedá si to, hráči hledají vazby a pochopení. Není to jednoduché. Zjišťujeme, v jaké fázi jsou jednotliví hráči, co se týká kondice a schopnosti odvádět maximum. Jsou tam rezervy. Někteří jsou unavení, jiní nejsou v patřičném tahu kvůli zraněním. Jde to trošku ode zdi ke zdi. Ale mužstvo má svou kvalitu. Sparta má taky šest nových hráčů a rovněž jí to nehraje. To jsou úděly týmů, ve kterých se vymění hodně hráčů. Výsledky se těžko dostavují hned.“

Kdy přijdou?

„Času už tolik nemáme. Je před námi sedm zápasů během jednadvaceti dnů, což bude velká prověrka pro celý tým.“

Máte k dispozici dostatek kvalitních hráčů?

„Zase nám vypadl Beauguel, který má zranění většího rázu. Je to jediný hráč této typologie v kádru. Zbylí čtyři útočníci jsou si trošku podobní. Doufáme, že se Beauguel dá po reprezentační pauze dohromady a bude připravený na Evropskou ligu. Obecně jsme získali větší sílu v hernosti, jsme schopní držet balon a diktovat tempo. To bylo vidět ve druhém poločase na Dukle, kde jsme přestali hrát profesorskou vyčkávací hru. Soupeře jsme jednoznačně předčili v nátlakové hře a v držení míče. Bohužel jsme neměli důraz ve vápně. Bylo to chození kolem horké kaše. Ve finální fázi máme rezervy.“

Požadujete další posily?

„Nejde o to, co chci já, ale my všichni tři. (myslí majitele Červenku a manažera Grygeru – pozn. aut.) Musíme se shodnout, na co máme a co trh vůbec nabízí. Je to širší otázka. Někteří vytipovaní hráči nepřišli. U jistých chyběla větší vůle dostat se do vyššího fotbalu, zkusit si Evropu. Pro jiné jsme byli malým městem, malým týmem. (Gino van Kessel) My bereme hráče, kteří sem chtějí jít. Už se k tomu nevracíme.“

Naštval vás Nizozemec Van Kessel poznámkou o tom, že je Zlín vesnice?

„Víte, jak vy novináři pracujete. Podsunete otázku, že je pro něj Zlín malé město a on se toho chytí. (úsměv) Nevím, jak ten rozhovor probíhal. My jsme udělali první vykročení, zahrajeme si Evropskou ligu. Ale zatím jsme nedosáhli žádných výsledků. Možná musí hráči vidět, že jsme schopní tu soutěž absolvovat a neprohrát všech šest zápasů. Chceme získat nějaké body. Víme, že jsme v rámci Česka až čtvrtí, pátí v řadě. Pokusíme se ukázat, že cesta nevede jen přes Spartu, Slavii, Plzeň nebo Mladou Boleslav. Nevzdáváme se. Přichází hráči, kteří mají svou kvalitu a ještě ji na hřišti ukážou.“

Byl by stávající kádr konkurenceschopný v Evropské lize?

„Ta je o něčem jiném. Záleží, koho dostaneme. Ale bude to úplně jiný způsob hry než v lize. Tady jdeme, napadáme ve dvou hráčích. V Evropě to půjde asi těžko, snad v některých fázích zápasu. Kvalita mužstev bude tak velká, že my budeme v nedělní roli Dukly proti nám. Bylo znát, že Dukla chce hlavně dobře bránit. V obou poločasech jsme byli v držení míče lepší. Na tu roli si zvykáme. Je úplně jiná, než v jaké jsme byli dřív, kdy jsme se prosazovali z rychlých protiútoků. Musíme se v tom najít a dávat góly i z postupného útoku.“

Nechybí vám klasický kanonýr?

„Zlín ho možná od dob Zdeňka Nehody neměl. Desetigólový střelec tady chybí, je tam velká díra. Kdybychom měli dva tři osmigólové hráče, je to slušné. Zatím trpíme tím, že se Železník hned po příchodu zranil a měl pauzu. On musí být v tahu, v tréninku, v zápasovém rytmu. Pak může ukázat, že je střelec. Věřím, že se do toho dostane. Dame Diop je taky schopen dávat k deseti gólům za sezonu. Je to i otázka sehranosti, aby se hráči pochopili a dokázali spolupracovat. Po vypadnutí Beauguela musíme hrát s tím, co máme.“

Proč máte výrazně lepší druhé poločasy?

„Je to hodně o střídajících hráčích. Dřív jsme čekali, jestli budou střídající posílením nebo ne. Dnes máme na lavičce kvalitu. Noví hráči přijdou a jsou nebezpeční. Cítí, že by měli být v základu a dokážou do hry vnést svou osobnost a ne bázlivost. Džafič zase ukázal, že může utkání vytempovat. Nebál se hrát, vzít to na sebe, střílet, centrovat. Nebráním se tomu, že půjde tempovat od začátku. Pak je otázka, kolik vydrží. Je rozdíl hrát proti kondičně nachystanému soupeři a přijít tam v době, kdy má v sobě mužstvo třeba šedesát minut. Pořád zjišťujeme, kdo kolik nám zvládne odehrát.“