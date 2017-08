Mírný trest pro Zelinku. Za zpackaný šlágr dostal sudí dva zápasy stop

Ondřej Kúdela přiběhl k hlavnímu sudímu a zeptal se: Co to pískáš, to nebyl faul?! Viděl žlutou za nesportování chování, už svou druhou, a musel ven. Spoluhráč Milan Kerbr se rozčílil: To si děláš srandu, za co jsi ho vyloučil? I on byl napomenut a o dvě minuty později šel po další žluté ze hřiště. Tribuny zuřily a sudí Zelinka už utkání neukočíroval.

Čistě pravidlově si Zelinka počínal správně a verdikty takzvaně „obhájí“ (pokud tedy pomineme, že Kúdela tvrdí, sudímu neřekl vůbec nic). Podobné chování se klasifikuje jako nesportovní a velí dát žlutou kartu. Mimochodem, ten samý rozhodčí v jarním šlágru Sparta– Plzeň (2:0) už ve třinácté minutě napomenul plzeňské Hubníka a Bakoše za protesty a byl chválen (i deníkem Sport), že vnesl do nervózního zápasu klid.

Liberec - Sparta: Zelinka rozehrál karetní poker, Kúdela má červenou

„To je ale přesně Míra Zelinka. Jede striktně podle pravidel, jak je zvyklý z UEFA,“ říká jeden z prvoligových rozhodčích, jenž nechtěl být jmenován.

Jenže jsou tu hned tři problémy. Zaprvé, jednotně by pak měli postupovat všichni arbitři v lize, což se neděje. Někteří si nechají i hrubě nadávat a situaci přejdou. Jak se v tom mají hráči vyznat…

Zadruhé, samotný Zelinka měl být konzistentní. Hned zkraje druhé půle přešel jiné nesportovní chování, to když Roman Potočný vztekle bouchl do míče, protože mu sudí chybně upřeli rohový kop. Znovu, jak se v tom pak hráči mají vyznat.

Liberec - Sparta: Kerbr sundal v úniku Biabianyho, dostal druhou žlutou

Zatřetí, k práci sudího patří i to, aby držel duel pod kontrolou, třeba tím, že přihlédne k okolnostem situace – a dát druhou žlutou za vcelku nevinné „co to pískáš, to nebyl faul“, to je vražedné.

Vražedné pro zápas a v tomto případě sebevražedné pro rozhodčího. V zápase následně totiž přišly tři penaltové okamžiky, vždy po zákrocích libereckého Jana Mikuly, které podle deníku Sport měly skončit odpískáním pokutového kopu. Je na místě spekulovat, zda by je bez předchozích vyhrocených okamžiků odpískal, či nikoli. Jde o tyto situace: v 56. minutě sražení Ben Chaima, v 65. sražení Biabianyho a v nastaveném čase podražení Šurala.

Sparťanské prokletí na stadionu U Nisy trvá, Letenští v Liberci nevyhráli už pět a půl roku. Tentokrát jim nepomohlo ani to, že za jejich vedení 1:0 šel Slovan do devíti – i v takovém oslabení dokázali domácí vyrovnat. Vyvinout tlak, který by vedl k vítěznému gólu, už hosté nedokázali. CELÝ SESTŘIH: Liberec - Sparta 1:1. Domácí vyrovnali v devíti!

„První dva jsou hraniční a dovedu si představit, že vzhledem k okolnostem bych nepískal. Třetí situace, to je jasná penalta,“ shodují se dva oslovení prvoligoví sudí. A za pravdu jim v Šuralově případě dala i komise rozhodčích, která Zelinkovi hrubou chybu vytkla a podle informací Sportu jej potrestala dvouzápasovou stopkou, asistent Matěj Vlček si za chybně odmávaný ofsajd před neuznaným gólem sparťana Štetiny „odpočine“ ještě o zápas déle.

Na obhajobu kolegy sudí dodávají: „Zápas Liberec - Sparta je vždycky těžký. Bavíme se o tom a ani nevíme proč. Možná tím, jak si kluby často mění a půjčují hráče. Tam nikdo pískat nechce.“

To ale Zelenku omlouvá jenom částečně. Poškodil oba týmy, proto dostal od deníku Sport nízkou známku dva.