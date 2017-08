Krmenčík do Slavie? Plzeň odolala. Příběh byl uzavřen, napsal Tvrdík

Ve Slavii je jasnou jedničkou na hrotu Milan Škoda. Jak informovalo Aktualne.cz, v Edenu k němu plánovali přidat výrazného konkurenta. Jejich pozornost se zaměřila na Krmenčíka, o jehož odchodu se v létě několikrát hovořilo. „Hledali jsme jednoho hrotového útočníka, protože nevíme, co bude s Michaelem Krmenčíkem, jestli bude dál hrát v Plzni,“ řekl na začátku přípravy trenér Pavel Vrba, když vysvětloval příchod Jakuba Řezníčka.

Později se však plzeňské stanovisko změnilo. O Krmenčíkově odchodu nechtějí ve Štruncových sadech nyní ani slyšet. „Teď v létě by se muselo stát něco mimořádného, třeba nepostup do základní skupiny v Evropě. Nepřemýšlíme o tom, že by se to nepovedlo a že by Michal Krmenčík odešel, pokud bude vhodná nabídka, tak nejdřív v zimě,“ řekl na předsedzonní tiskové konferenci generální manažer Adolf Šádek.

Pokud by přece jen Krmenčík změnil dres, v Plzni by upřednostnili raději některou ze zahraničních nabídek na úkor posílení svého konkurenta na domácím poli i v případě, že by nebyla tak finančně výhodná.

Hrac Krmencik byl v sirsim vyberu posil Slavie. Akceptovali jsme negativni stanovisko Plzne k moznemu prestupu a pribeh byl uzavren. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) August 16, 2017

To ostatně potvrdil i šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. "Hráč Krmenčík byl v širším výběru posil Slavie. Akceptovali jsme negativní stanovisko Plzně k možnému přestupu a příbeh byl uzavřen," komentoval neúspěšné námluvy den po porážce 0:2 v prvním utkání play off Ligy mistrů na půdě APOELu Nikósie.

Krmenčík v plzeňském kádru zůstává na začátku sezony jako její nejproduktivnější útočník. Skóroval v obou utkáních proti rumunskému FCSB v třetím předkole Ligy mistrů, trefil se také při výhře 4:0 nad Duklou v prvním kole.

Kromě toho má na svém kontě také jeden výrazný škraloup. Za vyloučení v domácí odvetě proti FCSB vyfasoval třízápasový distanc, je tedy nepoužitelný v nejbližších utkáních na evropské scéně.