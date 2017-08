Slavia dál loví na Ukrajině. Z Dynama Kyjev chce útočníka Besedina

S Michaelem Krmenčíkem to nevyšlo, ale vedení Slavie hledá posilu do útoku i nadále. Ukrajinský server Zbirna.com přišel s informací, že se červenobílí zajímají o Arťoma Besedina z Dynama Kyjev. Ještě před ním měli mít údajně zájem o Romana Jaremčuka ze stejného klubu, ten však zamířil do belgického Gentu.