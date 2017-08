Kouč Sparty Stramaccioni: Hráči mě pozvali do kabiny oslavit výhru

Byl to zatím nejlepší zápas Sparty pod vaším vedením?

„Co se týká ofenzivy, tak ano. V týdnu jsme se na ni zaměřili a zapracovali na nedostatcích. Jinak dál platí, že musíme stále hodně věcí zlepšovat a dál tvrdě pracovat.“

Měli jste několik velkých šancí, ale vyhráli jste pouze 1:0. Může to být do dalších zápasů problém?

„Ano, s tolika šancemi jsme zůstali jen na 1:0... Po vstřeleném gólu jsme se místo toho, abychom rozhodli zápas, dvacet metrů posunuli blíž k vlastní brance. Jednalo se o psychický problém. Reagoval jsem na to nasazením Václava Kadlece a věřil, že bychom druhý gól mohli dát. Ale nedělám z toho tragédii. Očekávám, že se to s dalšími zápasy zlepší a šance začneme proměňovat.“

Spartě se povedlo uklidnit zjitřenou situaci po remíze v Liberci, když doma porazila Slovácko 1:0. Vítězství Letenských bylo nejtěsnější možné, ale zasloužené. Šancí měli domácí víc než dobře hrající soupeř. Jediný gól zápasu dal David Lafata, který tak oslavil svůj čtyřstý ligový zápas v kariéře.

Poprvé od října 2016 si v lize zahrál obránce David Hovorka. Jak jste byl s jeho výkonem spokojený?

„Sám jsem podstoupil tři operace kolene, takže vím, co návrat po tak těžkém zranění provází. Není to vůbec snadné. Davidovi jsem říkal, že musíme najít ten správný čas. I proto jsem zvolil domácí zápas, jelikož nebude pod takovým tlakem, jako by byl, kdybychom hráli venku. A přímo před utkáním jsem mu osobně říkal, že vím, že to nebude hned ideální výkon, ale ať je v klidu.“

Na pozici středního obránce dál hraje Lukáš Mareček. Netrápí vás, že nemáte v kádru stopera vyššího vzrůstu? Například u konce zápasu to zavánělo gólem po centrech do vápna.

„Máte pravdu, že Mareček není přímo stoper, ale bohužel jsme teď v takové situaci, že tam hrát musí. S tím, že chybí vysoký obránce, souhlasím.“

Sparta - Slovácko: Ben Chaim položil balon Lafatovi na hlavu a Sparta vede 1:0

Fanoušci ve čtvrtek přinesli přímo na stadion rakev a vyjádřili tím protest proti špatným výkonům, ale dnes po celý zápas fandili dobře. Vážíte si toho?

„Rozumíme jim a rozhodně je bereme vážně. Postupně se zlepšujeme, ale oni si zaslouží, aby Sparta hrála jako top tým, hrála ofenzivněji a předváděla úžasné věci. K tomu se dostaneme pouze tvrdou prací.“

Čekal jste při svém nástupu, že vrátit na Letnou vítěznou mentalitu bude tak náročné?

„Věděl jsem, že to pro mne bude velká výzva. Sparta tři roky nevyhrála titul a obecně tu došlo k velkým změnám. Kromě trenéra se protočili hráči, realizační tým. Mění se celá Sparta. Občas se objevuje argument, že bychom potřebovali na všechno čas. To je sice pravda, ale nemůžeme se tím omlouvat. Nemáme ho. Ale jsem pozitivní, a především po dnešku. Hráči mě pozvali do kabiny, abych s nimi oslavil vítězství, což se normálně neděje a já na tyhle věci moc nejsem. Dnes jsem však pozvání přijal a je to pro mě velmi dobrý signál, že pracujeme dobře.“

Na začátku zápasu jste už podruhé v lize vyzkoušeli signál, kdy se většina hráčů nahrnula na pravou stranu. Je to váš nápad a hodláte to dál zkoušet?

„Je to psychologická hra, abychom soupeři ukázali, že od prvních minut na něho vlétneme a budeme chtít dát gól. Působí to pak zcela jinak, než kdybychom stáli v rozestavení na hřišti. V Liberci jsme z toho mohli dát i gól. Stačilo, aby si Ondřej Zahustel všiml, že je brankář venku z branky. Jestli to budeme dál zkoušet, se uvidí, je to jen psychologický prvek. Důležité hlavně bude, aby David Lafata vyhrál los.“ (směje se)

Sparta - Slovácko: Zase finta s výkopem – všichni doprava!