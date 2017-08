Sparťan Hovorka po debutu děkoval také Plzni: Pomohli mi s návratem

Video k článku 720p 360p REKLAMA Sparta - Slovácko: Ben Chaim položil balon Lafatovi na hlavu a Sparta vede 1:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak jste byl spokojený se vstupem Sparty do utkání?

„Nástup byl podle našich představ. Před zápasem jsme si řekli, že na ně vlítneme od první minuty. To se nám i povedlo, ale na druhou stranu se nám to nepovedlo gólově. Bohužel, potom jsme polevili a pustili jsme Slovácko do několika brejkových situací. Naštěstí z toho nedali gól, ale musíme se zlepšit, podržet víc balón a zklidnit hru.“

Ke konci zápasu vám docházely síly a hráče chytaly křeče. Byl to náročný zápas?

„Je to přesně tak, jak říkáte. V druhém poločase jsme zbytečně ztráceli balóny a museli jsme lítat po hřišti nahoru dolů, takže to bylo celkově hodně náročné.“

Jak jste si užil návrat po dlouhé pauze?

„Já osobně za sebe můžu být šťastný, protože po devíti měsících jsem se konečně vrátil na hřiště. Rád bych poděkoval všem lidem, kteří mi v tom pomohli. Jak tady na Spartě, tak v Liberci, ale i v Plzni, kde mi zařídili operaci u Petra Zemana (klubový lékař Plzně a fotbalové reprezentace, pozn. red.), který mi koleno operoval. Pak mi hodně pomohli kondiční trenéři tady na Spartě, a samozřejmě rodina.“

Spartě se povedlo uklidnit zjitřenou situaci po remíze v Liberci, když doma porazila Slovácko 1:0. Vítězství Letenských bylo nejtěsnější možné, ale zasloužené. Šancí měli domácí víc než dobře hrající soupeř. Jediný gól zápasu dal David Lafata, který tak oslavil svůj čtyřstý ligový zápas v kariéře.

Navíc jste se vrátil a rovnou si odbyl debut za první tým Sparty.

„Přesně tak. Teď mi bylo 24, jsem odchovanec, na Spartě jsem byl už od roku 2002, ale povedlo se to až nyní. Jsem rád, že to nakonec skončilo výhrou 1:0.“

Když jste sledoval letní posilování Sparty, čekal jste, že se dostanete do základní sestavy?

„Jsme Sparta. Konkurence tu vždy byla a bude. My se musíme každý koncentrovat sám na sebe a podávat co nejlepší výkony.“

Jak vnímáte chování fanoušků před zápasem, kteří ve čtvrtek přinesli na trénink rakev jako projev nespokojenosti se špatnými výkony?

„Rozumím jim. Naše hra není optimální a očekávání jsou veliká. My se s tím musíme poprat.“