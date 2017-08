Sparta zkouší Zemanův výkop. Je to psychologie, řekl Stramaccioni

Nejedná se o převratnou novinku, ale sparťanský trenér Andrea Stramaccioni tím v Česku rozhodně zaujal. Signál při úvodním výkopu, při kterém se většina ofenzivních hráčů přesune na pravou stranu a očekává dlouhý nákop, vyzkoušeli Letenští už dvakrát po sobě. „Je to psychologická hra, abychom soupeři ukázali, že od prvních minut na něho vlétneme a budeme chtít dát gól,“ vysvětlil italský kouč po páteční výhře nad Slováckem.

Zřejmě nejznámějším průkopníkem nezvyklé exekuce úvodního výkopu je legendární český trenér Zdeněk Zeman. Během své kariéry v Serii A to zkusil hned s několika kluby včetně AS Řím.

O co se přesně jedná? Dva hráči si při výkopu přihrají balon, kdežto ten, který přihrávku přijímá, okamžitě posílá dlouhý centr do strany, kde je většina ofenzivních hráčů. Ti se za míčem rozeběhnou a pro soupeřovu obranu je náročné reagovat.

„Působí to pak zcela jinak, než kdybychom stáli v rozestavení na hřišti,“ vysvětlil sparťanský trenér, proč se Letenští věnují netradiční rozehrávce. Zaskočit zkusili už v neděli Liberec a neměli k úspěchu daleko. Stačilo, aby se Ondřej Zahustel lépe zorientoval, všiml si vyběhnuvšího brankáře a poslal míč do odkryté branky.

To však sparťany neodradilo od toho, aby to v pátek v předehrávce 4. kola HET ligy nevyzkoušeli znovu, tentokrát se však do výrazně nebezpečné akce nedostali.

„Jestli to budeme dál zkoušet? To se uvidí, stále je to jen psychologický prvek," mlžil po utkání Stramaccioni. Pak však s úsměvem ve tváři dodal. „Nejdřív ale musí David Lafata vyhrát los.“

