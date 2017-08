Debakl na Slovácku? Nesrazí nás to, dá se na tom stavět, věří gólman Baníku

Jak se vše rychle mění, že? Po druhém kole, v němž Baník čelil silné Slavii, vévodil Petr Vašek dle statistik třetí nejlepší ligové obraně. Pak přišel debakl 2:5 na hřišti Slovácka a ostravská obrana je náhle druhá nejhorší. Jak na tom defenziva Baníku opravdu je, se teprve ukáže. Leccos napoví dnešní zápas s Teplicemi.



Jak dlouho ještě obestírala Baník kletba pětigólového debaklu z Uherského Hradiště?

„Do prvního tréninku. Tam jsme si řekli, co se stalo, a udělali jsme za tím tlustou čáru. Konec. Je to za námi.“

<p>Fotbalisté Slovácka ve 3. ligovém kole doma porazili Baník Ostrava 5:2 a ukončili sérii devíti zápasů bez vítězství. Pomohl jim k tomu rychlý nástup v podobě gólů Tomáše Zajíce, Vlastimila Daníčka a Marka Havlíka. Po snížení Ostravy trefami Martina Šindeláře a Milana Baroše z penalty, rozhodli Stanislav Hofman a v nastavení opět Havlík.</p>

„Vůbec. Já si dokonce myslím, že bychom na tom, co se na Slovácku odehrálo, měli stavět. Prohrávali jsme 0:3. Nepohlídali jsme si hráče soupeře, udělali jsme chyby, napadalo nám to tam. Jasně. Ale co se stalo pak? Skoro každý jiný tým by za stavu 0:3 nevěděl, kde je a jak se jmenuje. My jsme se dokázali postavit na nohy. Nás to nesrazilo, vrátili jsme se do hry. Snížili jsme na 2:3 a měli šance. Kdybychom dali třetí gól, mohlo všechno vypadat jinak. Pak už jsme to otevřeli a dostali pátý gól, ale stav 0:3 nás nesrazil.“„S tím Třincem bych to vůbec nesrovnával. Tam jsme byli na vylískání všichni. Na Slovácku jsme se vzpamatovali a klidně jsme mohli mít i nějaký bod, přestože jsme prohrávali 0:3. Myslím, že nejde o to, že bychom neuměli reagovat, když dostaneme první gól.“

<p dir="ltr"><span>Baník pokračuje v dobrém startu do sezony. S Milanem Barošem v základní sestavě vyválčil bod proti úřadujícímu mistrovi, Slavii. Ta měla převahu, ale do vyložených šancí ji pečlivě bránící domácí pouštěli jen zřídka. Nejblíž gólu byl Tomáš Souček, který v závěru první půle trefil tyč, pohledné utkání ale skončilo 0:0.</span></p>

„V Třinci i na Slovácku šlo o to, že jsme ten gól dostali strašně rychle. To zamává s každým. Vždyť si vzpomeňte na Slavii v poháru. Dostala rychlý gól, pak další a táhlo se to s ní celý zápas. Jdete do toho s nějakou taktikou a po několika minutách je všechno jinak. Proto je dobře, že tu zkušenost ze Slovácka máme a že víme, že nic není ztraceno, i když prohráváme.“„Myslím, že jsme v tom měli hned jasno. Prostě jsme se se spoluhráčem nepochopili, naše myšlenky se minuly. Já jsem přemýšlel nějak, on jinak, a stalo se, co se stalo. Myslím, že před zápasem s Teplicemi jsme si všichni v hlavách probrali, co jsme udělali špatně. A taky to, co jsme udělali dobře. Že jsme i za velmi nepříznivého stavu bojovali. A málem jsme to ubojovali. To nás může v sezoně hodně posílit.“