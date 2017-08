Fillo sledoval parádní obrat Baníku, pak zachránil bod. Je to velká ztráta, uznal

Na Martina Filla si chtěl Baník v utkání s Teplicemi především dávat pozor. Jakž takž se to Ostravanům dařilo, ale v poslední minutě Baník teplického hráče neuhlídal a stálo ho to dva body. Fillo po Krobově rohu vyrovnal na konečných 3:3. Po utkání se příliš spokojeně netvářil.

Vedli jste v Ostravě 2:0, prohrávali 2:3. Jste tedy s bodem spokojeni?

„Nejsme, vždyť jsme vedli v poločase o dva góly. V šatně jsme si říkali, hlavně nedostat gól. A za deset minut dostaneme dva. Horko těžko jsme to pak honili do poslední minuty. Máme tady dost zkušených hráčů na to, aby se nám tohleto nestávalo. Druhý poločas jsme měli odehrát lépe. Tuhle remízu bereme jako velkou ztrátu.“

Bylo v tom z vaší strany, co se vstupu do druhé půle a vašeho výkonu v ní týká, podcenění? V prvním poločase jste po většinu času ovládali hru…

„Podcenění v tom nebylo. Nevyrovnali jsme se elánu a bojovnosti, která Baník zdobila. Propadli jsme v osobních soubojích. A ten katastrofický vstup do druhé půle nás stál body.“

Překvapilo vás, že jste v prvním poločase ve Vítkovicích dominovali?

„Dali jsme dva góly a mysleli jsme si, že to v klidu uhrajeme. A to se pak nestalo.“

O vyrovnání na 3:3 jste se postaral vy…

„Byl jsem v šestnáctce úplně volný, přistálo mi to na hlavu, zaplatˇpánbu jsem to trefil. A díky tomu máme bod.“

V prvním poločase jste se srazil s ostravským brankářem Vaškem, jehož odvezli do nemocnice. Co se přesně stalo?

„To byl nezaviněný střet. Gólman spíš vlétl do mě. Já doufám, že bude v pořádku. Chtěl jsem ho lobnout, on do mě vletěl a ošklivě jsme se srazili. Tohle se ve fotbale stává.“

