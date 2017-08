Hromada hrál poprvé za Slavii: Ruka bez penalty? Byla v přirozené poloze

Jak vám bylo na hřišti po dlouhé absenci?

„Vnímám to velmi pozitivně, po devíti týdnech jsem mohl hrát zápas. Kdyby mi někdo na začátku řekl, že stihnu už čtvrté kolo s Bohemkou, nevěřil bych mu. Z tohoto pohledu velké pozitivum, cítil jsem se dobře.“

I po kondiční stránce jste nevnímal žádné limity?

„Před poločasem to bylo v pohodě, v druhé půli už mi docházely síly. Byl to náročný zápas, hodně se tu běhalo.“

Krátce před vaším vystřídáním vás ve vápně trefil do ruky domácí Rudolf Reiter. Nebál jste se, že rozhodčí pískne penaltu?

„Viděl jsem, že jde centrovat, chtěl jsem tomu zabránit, šel jsem do skluzu. Pokud mě to trefilo do ruky, bylo to v přirozené poloze. Pak to bylo posouzené správně.“

Proč Slavia nedosáhla jako favorit na lepší výsledek?

„Snažili jsme se hrát aktivně celý zápas, ale nedali jsme žádný gól. O přestávce jsme si řekli, že v druhé půli musíme ještě přidat. Nepodařilo se nám ale vytvořit souvislý tlak.“

Schází i vyšší produktivita. Co s tím?

„Každý to vnímá, pracujeme na tom v tréninku a snažíme se to zlepšit. Snad to prolomíme ve středu v odvetě proti APOELu.“

