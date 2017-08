Graiciar zazářil proti Boleslavi. Musím to ukazovat pravidelně, ví teenager

Byl to od vás i celého týmu povedený zápas, že?

„Musím říct, že to byl skvělý týmový výkon od všech. Výhra se nerodila lehce, protože Boleslav je skvělý tým, i když v této sezoně se jim nedaří. Myslím, že od půlky prvního poločasu jsme přebírali otěže, hráli jsme rychle, dařily se nám protiútoky. Nedal jsem vyloženou šanci, ale naštěstí to tam pak spadlo ze standardní situace.“



Nakopla vás ta neproměněná šance krátce před prvním gólem?

„Právě že naopak. Když jsem nad tím přemýšlel, jak to bývá u mladých, říkal jsem si, že jsem zbrklý, že jsem to mohl dát na dva doteky. Naštěstí tam pak přišel skvělý míč od Romana Potočného a spadlo to tam. To mě hlavně nakoplo.“

Mladá Boleslav má problémy. Po čtyřech kolech stále čeká na první ligovou výhru a s jediným bodem se krčí na spodních příčkách tabulky. Liberec zopakoval svůj týmový výkon z domácího utkání se Spartou a ve městě škodovek zvítězil 3:0. Na jasné výhře měl největší podíl autor dvou gólů, osmnáctiletý Martin Graiciar.

„Je to vždycky týmový výkon. Nerad bych říkal, že jsem dal góly sám. Bylo to bojovným týmovým výkonem od všech. A pak také děkuju Romanu Potočnému za dvě skvělé asistence.“„Před prvním byl prudký střílený míč, v pátek jsme trénovali standardky. Měl jsem za úkol jít na zadní tyč. Vyšlo to, i když trochu s přičiněním gólmana. A druhý? Trenér nás učí takhle chodit za obranu a před zápasem mi trenér gólmanů poradil fintu na brankáře, jak nám vždy říká. Využil jsem toho, v tu chvíli jsem si na to vzpomněl.“„To nedokážu říct. Musím to ukazovat pravidelně, často. Jeden zápas o tom nevypovídá. Jsou to moje první góly, nedával bych tomu ještě takovou váhu. Ukáže se to až v budoucnu.“„Je to úžasný pocit. Jak říkal trenér Trpišovský, už bylo na čase. Odehrál jsem už osm zápasů a jako útočník bych měl dávat góly. Docela to ze mě spadlo, ale musím se soustředit na další utkání. V Karviné to budu chtít potvrdit.“