Stav Slavie před odvetou LM: Ngadeu jako stoper vyčníval, chybí ale góly

Slávistická děkovačka po zápase s Bohemians • FOTO: Jaroslav Legner (Sport) Chtěli udržet kontakt s vedoucí Plzní, ale také rozložili síly před klíčovým duelem o postup do Ligu mistrů. U fotbalistů Slavie se také v ligovém derby na půdě Bohemians (0:0) projevila bolest, která je trápí už od startu sezony. V jakém stavu je obhájce titulu před středeční odvetou s APOELem Nikósie, v níž musí dohánět dvoubrankovou ztrátu z prvního duelu (0:2)?

Kde jsou góly? Nelze začít jinak. Nedostatek gólů je zatím největším slávistickým trápením v lize. Ve čtyřech kolech vstřelila v HET lize jen tři, útočná stavidla jsou přiskřípnutá. Největší křeč je patrná v bezprostředním prostoru před brankou soupeře. To dokumentuje třeba šance ze samého úvodu utkání na Bohemians. „Bohužel tam došlo k vlastnímu nedorozumění. Sýkora a Mešanovič se srazili,“ podotkl trenér Slavie Jaroslav Šilhavý. Časté změny v sestavě by nevnímal jako hlavní příčinu slabé produktivity. „Rotujeme sestavou a nesedne si to tak rychle, kvalitu v koncovce by to však nemělo ovlivnit. Zatím se nám to nepodařilo sladit,“ tvrdil Šilhavý. Slavii bolestně chybí efektivita, a ta je v Lize mistrů nutně potřeba

Dannyho návrat je velmi pravděpodobný Další problém je nejspíš vyřešený. Záložník Danny by na rozdíl od prvního zápasu s APOELem neměl v sestavě Slavie chybět. V prvním zápase se klíčového záložníka trenérský štáb rozhodl šetřit z preventivních důvodů, na soupisce se neobjevil ani při zápase s Bohemians. „Danny na 99 procent ve středu nastoupí,“ nebál se ohlásit Šilhavý. Naopak u stopera Simona Deliho tak optimistická prognóza není… Zklamání u Altintopa: šel hodit dres do kotle Slavie, přiletěl mu zpátky

Ngadeu se chytnul na stoperovi Pro Slavii by Deliho absence nemusela být klíčovým problémem. Na postu stopera se totiž předvedl ve velké parádě Michael Ngadeu. Mistr Afriky s Kamerunem ve fyzicky namáhavém duelu v Ďolíčku prezentoval sebevědomým a jistým výkonem. „Je to profík a v podstatě stoper, i když se pak posunul do zálohy. Pořád na sobě pracuje a jde nahoru, takže spokojenost,“ hlásil Šilhavý. Hromada hrál poprvé za Slavii: Ruka bez penalty? Byla v přirozené poloze