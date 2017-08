Kapitán Jihlavy: o faulech, které se „nevidí“, i padajícím Krmenčíkovi

Po zápase s Plzní (1:2) mu bylo mizerně. Není divu. „Cítíme křivdu,“ přiznal kapitán Vysočiny Lukáš Vaculík poté, co jeho tým ztratil po posledním rohu hodnotnou remízu s favoritem. Jihlavští měli za to, že Viktorii dostrkal k vítězné ráně rozhodčí Pavel Julínek. Klub zváží protest.

Jak vám je na duši?

„Podíváme se na video. Můj pocit v tuhle chvíli je takový, že Plzeň byla fotbalovější, tlačila nás, ale ty malinké fauly, které se v uvozovkách nevidí, se otočily proti nám. Z jednoho takového neodpískaného zákroku kopal soupeř roh a dotlačil to tam. Teď to cítíme takto. Jsme zklamaní.“

Co vám nejvíc vadí?

„Penalta (za zákrok Řezníka na Novotného) byla z mého pohledu naprosto jasná. Můžeme se bavit, jestli mohla nějakou kopat i Plzeň. Oni tam padali neustále.“

Hlavně útočník Michael Krmenčík…

„Ten padnul asi dvakrát nebo třikrát. Je tam kolikrát trma vrma, k nějakému kontaktu možná dojde, a on padne. Obzvlášť on to hraje na penalty úplně záměrně. Jemu se to dá těžko pískat.“

Hráli jste podle svých představ?

„Chtěli jsme hrozit z brejků. V prvním poločase jsme mohli dát dva tři góly. I ve druhém jsme měli tři slibné protiútoky, které je potřeba dohrát lépe. Na Plzeň si doma věříme. Ano, mohli jsme být ještě odvážnější. Ale bojovali jsme, co to šlo. Na konci už jsme chtěli uhrát bod. Bohužel to nevyšlo. Oni mají náročný program a hrají chytře. Nenapadají vás pořád. Vědí, kdy si odpočinout a nechají vás hrát.“

Co vám přinesl bleskový gól Dávise Ikauniekse po půl minutě hry?

„Tohle vás povzbudí, dodá vám sílu. Víte, že vedete a nemusíte se nikam hnát. Spadlo z nás i to, že jsme tři zápasy neskórovali. Určitě nám ta branka pomohla. Hráli jsme to, co jsme chtěli. Zklidnili jsme se na balonu, byly tam nějaké kombinace. Věděli jsme, že Plzni nevoní hra dozadu, a že když ztratí balon, tak máme šanci jít do brejku. Teď se musíme připravit na Teplice, Duklu... Nemůžeme hrát jen nákopy, ale i kombinačně. Můžeme to střídat, máme rychlostní i technické typy. Můžeme to střídat.“

Jak se vám líbila Hrošovského vyrovnávací rána?

„Trefil to nádherně. S tím se nedalo nic dělat. Dalších deset zápasů to takto netrefí.“

Překvapila vás sestava Plzně?

„Ani ne. Jediné překvapení pro mě bylo, že nastoupil Limba (David Limberský) a ne Havel. Hubníka jsem v sestavě nečekal.“

