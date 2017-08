Jihlava chtěla penaltu, červenou a klíčový faul. Po Plzni zvažuje protest

Fotbalisté Jihlavy byli ve 4. kole HET ligy blízko tomu, aby obrali minimálně o dva body favorita z Plzně. Jenže to se nakonec nepodařilo, když Marek Bakoš ve druhé minutě nastaveného času rozhodl o výhře Viktorie 2:1. A domácí Vysočina má pocit, že k úspěchu favorita výrazně pomohl i sudí Pavel Julínek. „Určitě zvážíme, zda nepodat protest. Z našeho pohledu tam byly tři situace, které kdyby byly vyřešeny rozhodčím jinak, utkání by se bezpochyby ubíralo jiným směrem,“ řekl novinářům jihlavský ředitel Jan Staněk. Podívejte se na všechny tři sporné momenty.

„Všude na světě mají menší kluby pocit, že rozhodčí pískají nějakým způsobem pro ty větší, a my jsme měli dnes ten pocit taky. Byl to krásný zápas, nechceme brečet, ale zase to nechceme nechat být, pokud bychom byli poškozeni,“ vysvětloval jihlavský ředitel Staněk, proč Vysočina uvažuje o protestu.

Faul na unikajícího Dvořáka

720p 360p REKLAMA Jihlava - Plzeň: Hájek stáhl Dvořáka v úniku, dostal žlutou • VIDEO iSport TV

Podruhé se Vysočina hodně rozčilovala v 79. minutě, kdy Tomáš Hájek stáhl ještě na vlastní půli unikajícího Pavla Dvořáka a Julínek mu dal žlutou kartu. „Cítíme se poškozeni. Dívali jsme se na situaci ze záznamu a viděli jsme to jako červenou kartu, protože Dvořák by šel sám na bránu. Sudí řekl, že ho tam blokovali ještě dva hráči, kteří byli tři čtyři metry za ním,“ prohlásil jihlavský kouč Ivan Kopecký.

„Já to nechci moc komentovat. Je otázka, zda by šel domácí hráč ze středu hřiště sám na gólmana. Já myslím, že naši hráči byli v pozici, že by ho tam dva zablokovali. Je to na rozhodčím a ať na svazu rozhodnou, jestli udělal správně nebo ne,“ podotkl k tomu jeho plzeňský protějšek Pavel Vrba.